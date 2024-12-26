Мошеннические схемы в праздничный сезон: как защитить себя и близких

Рождественские и новогодние праздники - горячий сезон не только для семейных встреч и подарков, но и для киберпреступников. Статистика свидетельствует: количество мошеннических атак в декабре возрастает на 35-40% по сравнению с другими месяцами года. Эксперты по кибербезопасности предупреждают: нужно быть особенно осторожными при онлайн-покупках и использовании интернет-банкинга.

Например, согласно статистике сервиса кибербезопасности: в мае Tet классифицировал как спам 44% всех писем, то в ноябре этот процент составлял более 70. Руководитель сервисов кибербезопасности компании Tet Айга Боканова рассказала 24 Каналу, что придумали мошенники в этом зимнем сезоне? В общем, ассортимент "схем" не переменный, на праздники только усиливается их активность.

Актуально В Верховной Раде назвали возможные способы кибератаки на государственные реестры Украины

Фальшивые интернет-магазины

В праздничный период появляется множество сайтов, которые предлагают невероятно низкие цены на популярные подарки. На самом деле это так называемые "фейковые магазины", созданные для того, чтобы выманить деньги из доверчивых покупателей. Что отличает такие сайты? Слишком низкие цены, отсутствие контактной информации, новый домен или домен, который похож на известный магазин с хорошей репутацией, часто похожий дизайн страниц.

Мошеннические сообщения о скидках

В мессенджерах и электронной почте массово рассылают фейковые промокоды и приглашения на "закрытые" распродажи. Кликнув на такую ссылку, пользователь может установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение или потерять деньги. Нечего и говорить, что никаких товаров покупатель не получит.

"Сообщения" от Telegram или Viber

Почти каждый уже получал эти сообщения с очень интересным призывом вроде: "Выиграй приз", "Проголосуй за фото" и ссылки. Ни в коем случае не переходите по такой ссылке – минимум, есть риск потерять свой аккаунт, а максимум – это может закончиться взломом и заражением устройств.

Рассылки на сайтах по размещению объявлений

Похожая схема, когда вы в сообщении получаете текст "Не вижу фотографий товаров, пришлите фото на ...." и далее идет ссылка. Сайты по размещению объявлений очень быстро блокируют таких рассылателей, но если вы открыли сообщение – никогда не переходите по ссылке, скорее всего оно вредоносное.

Мошеннические сообщения о доставке

Злоумышленники присылают сообщения или письма якобы от служб доставки с просьбой оплатить дополнительные услуги или перейти по ссылке для получения "посылки". На самом деле это попытка получить доступ к личным данным.

Правила безопасного онлайн-шопинга

Чтобы ваш праздничный шопинг был действительно подарком, соблюдайте несколько правил и будьте бдительны. Даже дополнительное внимание и проверка часто позволяет заметить и заподозрить мошенничество и не попасться на крючок киберпреступников.

Итак, первое правило – не спешите . Злоумышленники играют на эмоциях и затягивают в ловушку своими фразами "Осталось всего 50 штук!", "Распродажа держит только полчаса" и так далее. Не принимайте решение слишком быстро, дайте себе время успокоиться от первой эмоции "Хочу!" и принять осознанное решение.

. Злоумышленники играют на эмоциях и затягивают в ловушку своими фразами "Осталось всего 50 штук!", "Распродажа держит только полчаса" и так далее. Не принимайте решение слишком быстро, дайте себе время успокоиться от первой эмоции "Хочу!" и принять осознанное решение. Второе правило – тщательно проверяйте сайт, приложение, любую онлайн-точку контакта с магазином . Проверьте домен, обратите внимание на наличие контактной информации, проверьте корректность описаний, проверьте, есть ли на сайте отзывы. Особенно обратите внимание на то, поддерживает ли сайт онлайн-платежи через известные платежные системы и поддерживает ли доставку. Если, условно, среди способов оплаты только оплата на карту по номеру – подумайте дважды.

. Проверьте домен, обратите внимание на наличие контактной информации, проверьте корректность описаний, проверьте, есть ли на сайте отзывы. Особенно обратите внимание на то, поддерживает ли сайт онлайн-платежи через известные платежные системы и поддерживает ли доставку. Если, условно, среди способов оплаты только оплата на карту по номеру – подумайте дважды. Третье правило касается уже выбора магазина – проверяйте репутацию магазина , читайте отзывы на независимых площадках. Выбирайте сознательно.

, читайте отзывы на независимых площадках. Выбирайте сознательно. Четвертое правило относительно онлайн-платежей – используйте раздельные карты для онлайн-покупок и других платежей . В приложении банка активируйте дополнительные подтверждения перед списанием, чтобы даже когда вы введете данные карты, вы должны были открыть свой онлайн-банк и увидели, куда отправятся ваши деньги. Если вы можете использовать оплату через системы Apple Pay или Google Pay, используйте их вместо того, чтобы вводить данные карты и особенно CVV-код на сайте. И самое важное – никогда не сохраняйте свои данные в памяти браузера! Ни данные карт, ни свои пароли.

. В приложении банка активируйте дополнительные подтверждения перед списанием, чтобы даже когда вы введете данные карты, вы должны были открыть свой онлайн-банк и увидели, куда отправятся ваши деньги. Если вы можете использовать оплату через системы Apple Pay или Google Pay, используйте их вместо того, чтобы вводить данные карты и особенно CVV-код на сайте. И самое важное – никогда не сохраняйте свои данные в памяти браузера! Ни данные карт, ни свои пароли. Пятое правило – максимальная внимательность к электронной почте. Мошенники с помощью ИИ теперь умеют писать письма, которые почти не отличишь от реальных – сохраняют стиль, не делают ошибок. Большинство спама сейчас сразу попадает в спам-фильтр, но если какое-то письмо и пройдет – удаляйте его, не открывая. Не нажимайте на ссылки, не скачивайте файлов. Каждое это действие может привести к инсталляции на устройство вредоносного программного обеспечения, которое потом будет сливать ваши персональные данные или вообще – заблокирует ваш компьютер, или смартфон.

Смотрите также Google Карты помогли поймать убийцу: он попал на снимки улиц с телом жертвы

Эти простые правила для каждого помогут сохранить свои нервы и деньги во время праздничного онлайн-шопинга. Пользуйтесь и будьте бдительны!