Созданы солнечные панели, которые смогут питать глазные импланты

Будущее, которое раньше мы видели в фильмах и читали в книгах наступает уже сегодня. Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) сделали нас еще ближе к реалиям киберпанка. Они достигли значительного прорыва в разработке глазных имплантатов на солнечных батареях, которые могут восстановить зрение людям с неизлечимыми заболеваниями глаз.

Инновационная технология нейропротезирования направлена на восстановление поврежденных фоторецепторов сетчатки, которые имеют решающее значение для преобразования света в электрические сигналы, позволяющие нам видеть, рассказывает 24 Канал.

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Революция в восстановлении зрения

Усилия команды UNSW сосредоточены на оказании помощи людям с пигментной дегенерацией сетчатки и возрастной дегенерацией желтого пятна (или возрастной макулярной дегенерации) – состояниями, которые ухудшают способность глаза регистрировать изображение.

Используя солнечные фотоэлектрические панели, исследователи ожидают генерировать достаточное количество электроэнергии для питания чипов датчиков, что потенциально может восстановить зрение.

Как мы видим

Когда свет попадает на сетчатку глаза, фоторецепторы превращают его в электрические сигналы. Эти сигналы проходят от сетчатки (retina) через зрительный нерв к мозгу, где превращаются в изображения, которые вы видите.



Строение глаза / Фото Depositphotos

Пигментная дегенерация сетчатки – это название группы редких генетических заболеваний глаз, которые вызывают медленное разрушение фоторецепторов, фиксирующих изображение, и со временем приводят к потере зрения.

При возрастной макулярной дегенерации (ВМД) повреждается макула – часть сетчатки, которая контролирует острое, прямолинейное зрение, что приводит к потере зрения в центральном поле зрения. Пока не существует лекарств против РП или ВМД.

Хотя концепция оказалась успешной в создании черно-белых изображений с низким разрешением, она требует дальнейшего развития. Нынешняя интенсивность солнечного света может быть недостаточной для работы солнечных элементов, что требует дополнительных устройств, таких как очки или умные очки для усиления света.

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Это новаторское исследование знаменует собой многообещающий шаг в борьбе с нарушениями зрения и повышении качества жизни для многих людей. Команда UNSW продолжает совершенствовать технологию, надеясь предоставить это решение тем, кто в нем нуждается.