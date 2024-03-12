Інноваційна технологія нейропротезування спрямована на відновлення пошкоджених фоторецепторів сітківки, які мають вирішальне значення для перетворення світла в електричні сигнали, що дозволяють нам бачити, розповідає 24 Канал.

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Революція у відновленні зору

Зусилля команди UNSW зосереджені на наданні допомоги людям з пігментною дегенерацією сітківки та віковою дегенерацією жовтої плями (або вікової макулярної дегенерації) – станами, які погіршують здатність ока реєструвати зображення.

Використовуючи сонячні фотоелектричні панелі, дослідники очікують генерувати достатню кількість електроенергії для живлення чипів датчиків, що потенційно може відновити зір.

Як ми бачимо

Коли світло потрапляє на сітківку ока, фоторецептори перетворюють його на електричні сигнали. Ці сигнали проходять від сітківки (retina) через зоровий нерв до мозку, де перетворюються на зображення, які ви бачите.



Будова ока / Фото Depositphotos

Пігментна дегенерація сітківки – це назва групи рідкісних генетичних захворювань очей, які спричиняють повільне руйнування фоторецепторів, що фіксують зображення, і з часом призводять до втрати зору.

При віковій макулярній дегенерації (ВМД) пошкоджується макула – частина сітківки, яка контролює гострий, прямолінійний зір, що призводить до втрати зору в центральному полі зору. Наразі не існує ліків проти РП або ВМД.

Хоча концепція виявилася успішною у створенні чорно-білих зображень з низькою роздільною здатністю, вона потребує подальшого розвитку. Нинішня інтенсивність сонячного світла може бути недостатньою для роботи сонячних елементів, що потребує додаткових пристроїв, таких як окуляри або розумні окуляри для посилення світла.

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Це новаторське дослідження знаменує собою багатообіцяючий крок у боротьбі з порушеннями зору та підвищенні якості життя для багатьох людей. Команда UNSW продовжує вдосконалювати технологію, сподіваючись надати це рішення тим, хто його потребує.