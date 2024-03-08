Графен – двовимірний матеріал, що складається з лише одного шару атомів вуглецю із гексагональною структурою. І хоча властивості його ще й досі вивчаються, вченим уже відомо чимало його можливих застосувань, де він може стати абсолютним переможцем серед усіх інших матеріалів. Вражаюча гнучкість, виняткова міцність і провідні властивості графену означають, що він має потенціал у багатьох сферах – від фільтрації води до презервативів, суперкомп'ютерів і медичних приладів.

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Чи шкідливий графен для нашого організму

На жаль, ми маємо жахливий досвід ненавмисного отруєння себе й довкілля нашими технологіями. Хоча їх використання, безперечно, розвинуло наше суспільство, все — від транспорту до пестицидів і пластику — коштувало нам здоров'я та благополуччя. Намагаючись позбутися цієї згубної "традиції", дослідники з усієї Європи та Великої Британії піддали один з найперспективніших нових матеріалів прямому тестуванню, оцінючи вплив на здоров'я.

Наноматеріали, такі як графен, мають великі перспективи, але ми повинні переконатися, що вони виробляються у безпечний спосіб, перш ніж їх можна буде ширше використовувати в нашому житті,

– говорить кардіолог Единбурзького університету Марк Міллер.

Після десятиліття лабораторних досліджень на мишах і людських тканинах Міллер і його колеги набрали 14 добровольців для безпосереднього вдихання різних концентрацій наночастинок оксиду графену. Їхній кров'яний тиск, згортання крові та маркери запалення вимірювали разом з функцією легень перед вдиханням частинок і кожні дві години під час випробувань. Процес повторили через два тижні.

Після вдихання дуже чистої форми оксиду графену у добровольців не спостерігалося жодних явних змін у дихальній чи серцево-судинній системах, а також ознак запалення. На відміну від цього, подібні концентрації дизельних вихлопних газів викликають ознаки серцево-судинної дисфункції, пояснюють дослідники.

Контрольоване лабораторне середовище означало, що вчені могли усунути інші екологічні стресори, які можуть вплинути на результати. Однак уроки, отримані з пластику, показують, що деякі частинки реагують зовсім по-іншому, коли вони взаємодіють із зовнішнім світом. Крім того, деякі шляхи запалення в нашому організмі реагують довше, ніж шість годин, які тривало дослідження, зазначають науковці. Тож ці результати не є остаточними.

Команда помітила невелике збільшення згортання крові, коли вони тестували графен на штучній моделі пошкодженої артерії поза людським тілом. Отже, крихітні наночастинки, які в тисячі разів тонші за нашу волосину, можливо, ще не зовсім зрозумілі.

Отримані результати стануть основою для майбутніх досліджень, щоб встановити, які властивості графенових матеріалів визначають їхню біологічну дію. Далі вчені прагнуть протестувати різні форми графену, а також зробити експерименти більш тривалими.

Можливість дослідити безпеку цього унікального матеріалу на людях – це величезний крок уперед у нашому розумінні того, як графен може впливати на організм. Завдяки цьому ми зможемо безпечно використовувати нанотехнології.