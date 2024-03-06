Будучи чудовим провідником електрики, який не окислюється, золото є важливим компонентом сучасних технологій. Мало хто знає, але всі наші смартфони та комп'ютери містять невелику частку цього дорогоцінного металу. Звісно, ви не розбагатієте, якщо розберете лише один свій телефон, але якщо хтось робитиме це в промислових масштабах, то зможе отримати з цього велику вигоду.

Як це працює

Дослідники розробили новий спосіб вилучення золота з електронних відходів. Цей метод базується на побічному продукті харчової промисловості, а тому є дешевим і, відповідно, прибутковим: за кожен витрачений долар, на думку команди, можна отримати золота на 50 доларів.

А ще, за їхніми словами, це неймовірно екологічно чистий процес. Команда розробників методу виявила, що білкові фібрилярні губки, виготовлені з багатих на білок побічних продуктів сироваріння, можна використовувати для вилучення золота з викинутих електронних відходів.

Як детально описано в новій статті, опублікованій в журналі Advanced Materials, команді вдалося витягти 450-міліграмовий самородок 22-каратного золота всього з 20 старих комп'ютерних материнських плат. Для цього команда денатурувала сироваткові білки в кислих умовах і при високих температурах, щоб створити суспензію білкових нанофібрил. Потім вони висушили цей гель, щоб створити губку.

Розчинивши металеві частини 20 материнських плат та іонізувавши їх у ванні, вони помістили губку в розчин, щоб притягнути іони золота. Нагріваючи губку, команда перетворила зібрані іони на пластівці й зрештою розплавила їх у крихітний золотий самородок. Цей 450-міліграмовий самородок складався на 91 відсоток із золота і на дев'ять відсотків із міді. За нинішнім курсом це приблизно 33 долари.

За словами команди, витрати на енергію становлять лише 50 відсотків вартості золота, яке можна видобути, що робить цей процес неймовірно прибутковим, якщо його масштабувати. Зараз дослідники шукають шляхи просування своєї ідеї на ринок, а також інші багаті на білок побічні продукти, які можна перетворити на губки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, електронні відходи є найбільш швидкозростаючим потоком твердих відходів у світі, оскільки мільйони електричних пристроїв викидаються та утилізуються. Без належного перероблювання ці відходи не лише завдають неймовірної шкоди довкіллю, але й можуть бути токсичними для людини.