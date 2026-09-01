Хакеры проводят атаки на промышленные предприятия в литовском Каунасе

Производственные предприятия стали одной из главных мишеней киберпреступников по всей Европе. Простой конвейеров обходится компаниям в огромные деньги, поэтому хакеры все чаще выбирают именно промышленность для вымогательства. На этот раз неизвестные совершают атаку на город Каунас в Литве.

Кибератаки не прекращаются

Как сообщает литовское издание KaunoDiena.lt, причина повышенного внимания злоумышленников к заводам довольно проста: задержка работы здесь обходится очень дорого. Если зашифровать часть документооборота в офисе, компания еще сможет некоторое время функционировать в замедленном режиме. Однако остановка автоматизированной конвейерной линии полностью блокирует деятельность предприятия. Каждый час компания несет финансовые убытки из-за невыполненных контрактов и сорванных поставок.

Злоумышленники, требующие выкуп, прекрасно понимают эту логику. Почему давление, испытываемое руководством для скорейшего возобновления работы, делает цель более привлекательной. Именно поэтому подобные инциденты регулярно возникают в самых разных отраслях: от пищевой промышленности до металлообработки.

Судя по имеющейся информации, по крайней мере часть этих атак не связана с Россией. В этих случаях действуют, так сказать, независимые хакеры, цель которых – личное обогащение, а не выполнение государственных приказов.

Две системы и одна уязвимость: связь между IT и OT

Производственные предприятия обладают особенностью, которой обычно нет в обычных офисах. Наряду с электронной почтой, бухгалтерией и серверами работают операционные технологии (OT) – контроллеры станков, автоматизированные линии и складские системы. Часть этого оборудования создана для работы в течение нескольких десятилетий, поэтому его невозможно обновлять так же быстро, как обычный компьютер сотрудника. Обновление часто требует остановки конвейера, поэтому его постоянно откладывают.

Раньше это не создавало больших проблем, ведь сети OT существовали отдельно. Сейчас их объединяют с офисной IT-инфраструктурой посредством удаленного мониторинга, облачных хранилищ и доступа поставщиков. Это удобно для бизнеса, но каждая такая связь создает потенциальную брешь в системе защиты.

Электронная почта остается самым уязвимым местом

Реальный киберинцидент редко начинается со сложного взлома промышленного контроллера. Гораздо проще для хакеров – поддельное письмо в бухгалтерию, обновленный счет от имени поставщика или слабый пароль для удаленного доступа. Для малого и среднего бизнеса защита начинается с базовых вещей: подготовки сотрудников, безопасности учетных записей и своевременного устранения известных уязвимостей. Значительную часть рисков можно снизить без миллионных бюджетов благодаря банальной цифровой гигиене.

Поставщики и заказчики также оказались под угрозой. Большие клиенты все чаще проверяют безопасность своих партнеров, ведь инцидент в сети подрядчика может открыть путь к их собственным системам. К тому же страховые компании и банки начали оценивать уровень кибербезопасности перед заключением соглашений или выдачей кредитов.