Кібератаки не припиняються

Як повідомляє литовське видання KaunoDiena.lt, причина підвищеної уваги зловмисників до заводів досить проста: затримка роботи тут коштує дуже дорого. Якщо зашифрувати частину документообігу в офісі, компанія ще зможе певний час функціонувати повільніше. Проте зупинка автоматизованої конвеєрної лінії повністю блокує діяльність підприємства. Щогодини компанія зазнає фінансових збитків через невиконані контракти та зірвані постачання.

Зловмисники, які вимагають викуп, чудово розуміють цю логіку. Чим більший тиск відчуває керівництво для швидшого відновлення роботи, тим привабливішою стає мішень. Саме тому подібні інциденти регулярно виникають у найрізноманітніших галузях: від харчової промисловості до металообробки.

Судячи з наявної інформації, щонайменше частина цих атак не пов'язана з Росією. У цих випадках діють, так би мовити, незалежні хакери, мета яких – особисте збагачення, а не виконання наказів держави.

Дві системи та одна вразливість: зв'язок між IT та OT

Виробничі підприємства мають особливість, якої зазвичай немає в звичайних офісах. Поруч із електронною поштою, бухгалтерією та серверами працюють операційні технології (OT) – контролери верстатів, автоматизовані лінії та складські системи. Частину цього обладнання створили для роботи протягом кількох десятиліть, тому його неможливо оновлювати так само швидко, як звичайний комп'ютер працівника. Оновлення часто вимагає зупинки конвеєра, тому його постійно відкладають.

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Раніше це не створювало великих проблем, адже мережі OT існували окремо. Зараз їх об'єднують із офісною IT-інфраструктурою через віддалений моніторинг, хмарні сховища та доступи постачальників. Це зручно для бізнесу, але кожен такий зв'язок створює потенційну діру в системі захисту.

Електронна пошта залишається найслабшим місцем

Реальний кіберінцидент рідко починається зі складного зламу промислового контролера. Значно простіший шлях для хакерів – фальшивий лист у бухгалтерію, оновлений рахунок від імені постачальника або слабкий пароль для віддаленого доступу. Для малого та середнього бізнесу захист починається з базових речей: підготовки працівників, безпеки облікових записів та своєчасного закриття відомих вразливостей. Значну частину ризиків можна знизити без мільйонних бюджетів завдяки банальній цифровій гігієні.

Постачальники та замовники також опинилися під загрозою. Великі клієнти все частіше перевіряють безпеку своїх партнерів, адже інцидент у мережі підрядника може відкрити шлях до їхніх власних систем. До того ж страхові компанії та банки почали оцінювати рівень кібербезпеки перед укладанням угод або видачею кредитів.