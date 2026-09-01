Кибератаки не прекращаются

Как сообщает литовское издание KaunoDiena.lt, причина повышенного внимания злоумышленников к заводам довольно проста: задержка работы здесь обходится очень дорого. Если зашифровать часть документооборота в офисе, компания еще сможет некоторое время функционировать в замедленном режиме. Однако остановка автоматизированной конвейерной линии полностью блокирует деятельность предприятия. Каждый час компания несет финансовые убытки из-за невыполненных контрактов и сорванных поставок.

Злоумышленники, требующие выкуп, прекрасно понимают эту логику. Почему давление, испытываемое руководством для скорейшего возобновления работы, делает цель более привлекательной. Именно поэтому подобные инциденты регулярно возникают в самых разных отраслях: от пищевой промышленности до металлообработки.

Судя по имеющейся информации, по крайней мере часть этих атак не связана с Россией. В этих случаях действуют, так сказать, независимые хакеры, цель которых – личное обогащение, а не выполнение государственных приказов.

Две системы и одна уязвимость: связь между IT и OT

Производственные предприятия обладают особенностью, которой обычно нет в обычных офисах. Наряду с электронной почтой, бухгалтерией и серверами работают операционные технологии (OT) – контроллеры станков, автоматизированные линии и складские системы. Часть этого оборудования создана для работы в течение нескольких десятилетий, поэтому его невозможно обновлять так же быстро, как обычный компьютер сотрудника. Обновление часто требует остановки конвейера, поэтому его постоянно откладывают.

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Раньше это не создавало больших проблем, ведь сети OT существовали отдельно. Сейчас их объединяют с офисной IT-инфраструктурой посредством удаленного мониторинга, облачных хранилищ и доступа поставщиков. Это удобно для бизнеса, но каждая такая связь создает потенциальную брешь в системе защиты.

Электронная почта остается самым уязвимым местом

Реальный киберинцидент редко начинается со сложного взлома промышленного контроллера. Гораздо проще для хакеров – поддельное письмо в бухгалтерию, обновленный счет от имени поставщика или слабый пароль для удаленного доступа. Для малого и среднего бизнеса защита начинается с базовых вещей: подготовки сотрудников, безопасности учетных записей и своевременного устранения известных уязвимостей. Значительную часть рисков можно снизить без миллионных бюджетов благодаря банальной цифровой гигиене.

Поставщики и заказчики также оказались под угрозой. Большие клиенты все чаще проверяют безопасность своих партнеров, ведь инцидент в сети подрядчика может открыть путь к их собственным системам. К тому же страховые компании и банки начали оценивать уровень кибербезопасности перед заключением соглашений или выдачей кредитов.