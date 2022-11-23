"Киевстар" поднял цену на ряд тарифов для контрактных и подписываемых абонентов

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" поменял цены на тарифы. Теперь абонентам придется платить больше, однако количество услуг в тарифах увеличили.

Как сообщает 24 канал, новые условия тарифных планов начнут действовать уже с 1 декабря 2022 года. В "Киевстар" отметили, что изменения коснутся тех тарифов, где условия не менялись два или более лет.

Не пропустите Как защитить свой кошелек от мошенничества: актуальные советы по кибербезопасности

Какие тарифы вырастут в цене

Что касается контрактных абонентов, то изменится абонплата в таких тарифах, как:

"Киевстар 4G",

"Smart",

"Безлим" и другие тарифы.

Предоплачиваемые абоненты станут платить больше, если у них были следующие тарифы:

"Безлим Соцсети",

"Общение без границ",

"Киевстар Комфорт 2018" и другие.

В компании подчеркнули, что все абоненты, тарифный план которых подорожает, обязательно получат SMS-сообщения с деталями об изменениях не позднее, чем за 7 дней до изменений.

Еще несколько важных изменений

С 1 декабря размер ежемесячной абонплаты по тарифному плану подписки "Киевстар Домашний 4G" также изменится.

Контрактные абоненты, у которых подключена услуга SIM для устройств, смогут пользоваться ею за 1 гривну в день.

Увеличение услуг в тарифах

В компании отметили, что уже с 7 декабря небольшая часть абонентов подписки получит дополнительные услуги в своем тарифе. Среди них будут такие пакеты, как дополнительные 100 минут для звонков на другие сети и/или 5 Гб мобильного интернета, а также будет действовать новая стоимость услуг.

В среднем абоненты получат в два раза больше минут или гигабайтов в тарифных планах "Безлим Соцсети", "Общение без границ", "Киевстар Комфорт 2018" и других тарифах,

– говорится в сообщении компании.

Абоненты могут бесплатно изменить свой тариф на любой другой. Абонентам, оставшимся в городах и селах возле зоны активных боевых действий, а также клиентам на освобожденных территориях – "Киевстар" продолжает предоставлять бонусные пакеты услуг бесплатно.