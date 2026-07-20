Нападение на центр обработки данных Microsoft: активисты забросали здание шариками с кислотой

В Амстердаме радикальные экоактивисты прибегли к крайним мерам в борьбе против расширения влияния технологических корпораций. Участники движения Extinction Rebellion совершили химическую атаку на строительную площадку, где возводится новый центр обработки данных, предназначенный для нужд компании Microsoft.

Диверсия с воздушными шариками

Инцидент произошел ночью возле станции Слотердайк. Группа активистов перебросила через забор строительной площадки десятки воздушных шариков, наполненных специфической химической смесью. В состав "коктейля" входили перекись водорода, уксусная кислота, соль и акриловая краска. По замыслу организаторов, этот раствор должен был разъесть бетонный фундамент и ускорить коррозию стальной арматуры, пишет The Register.

Объект строит британская компания Pure Data Centres Group. По плану, комплекс будет состоять из трех башен высотой 85 метров каждая. Общая мощность центра составит 78 мегаватт.

Несмотря на официальный запрет на строительство гигантских дата-центров в Амстердаме, разработчики воспользовались юридической лазейкой: разделили объект на три отдельных сооружения, что позволило классифицировать их как более мелкие центры.

Мы должны объединить усилия и противостоять антидемократической власти этой небольшой группы самых богатых людей,

– прокомментировал представитель Extinction Rebellion Мартин Деккер.

Технологии против экологии и этики

Активисты подчеркивают, что дата-центры потребляют колоссальное количество электроэнергии и воды. Например, аналогичный объект Microsoft в Мидденмере уже потребляет более 1 процента всей электроэнергии Нидерландов.

Помимо экологических претензий, движение Extinction Rebellion выступает против развития искусственного интеллекта, который, по их мнению, лишает людей рабочих мест и использует результаты труда художников без их согласия.

К политическим мотивам добавились и обвинения в поддержке военных конфликтов. Активисты сослались на данные расследования 2025 года, согласно которым Microsoft якобы разрешила израильской армии хранить данные о миллионах телефонных разговоров палестинцев в своих хранилищах для координации авиаударов.

Климатический и экологический кризис нельзя рассматривать в отрыве от действий Израиля в отношении палестинцев или борьбы с разрушительным воздействием ИИ,

– добавил Мартин Деккер.

Представители Pure Data Centres Group заявили, что атака не повлияла на график работ, а фундамент остался неповрежденным. Компания уже обратилась в правоохранительные органы и планирует подать в суд на организаторов акции.

Несмотря на это, активисты Extinction Rebellion обещают продолжать подобные нападения на другие технологические объекты, чтобы остановить расширение цифровой инфраструктуры, которую они считают вредной для планеты.