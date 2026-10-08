Китай опережает США в ключевом этапе космической гонки

Китайское космическое агентство строит аппарат для миссии "Тяньвэнь-3", который в 2031 году доставит на Землю 500 граммов марсианского грунта. Корабль пробурит поверхность планеты на глубину двух метров, чтобы найти потенциальные следы древней жизни.

Как это будет

Как сообщает OKDIARIO, запуск миссии запланирован ориентировочно на 2028 год, а возвращение капсулы с ценным грузом ожидается около 2031 года. По данным Китайской национальной космической администрации (CNSA), аппарат "Тяньвэнь-3" состоит из пяти ключевых элементов: посадочного модуля, взлетного аппарата, сервисной капсулы, орбитального модуля и возвращаемой капсулы. Для запуска этой конструкции в космос будут использованы две тяжелые ракеты "Чанчжэн-5", которые стартуют с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Перелет к Марсу продлится от семи до восьми месяцев, а работы непосредственно на поверхности планеты займут около одного года. В целом вся миссия рассчитана примерно на три года. Процесс сбора и доставки образцов напоминает космическую эстафету. Посадочный модуль соберет марсианскую породу и загрузит ее в небольшой взлетный аппарат, который поднимется с поверхности планеты. На орбите его встретит орбитальный модуль, который перехватит контейнер и переместит его в капсулу возвращения для путешествия на Землю.

Зачем бурить марсианский грунт на глубину до двух метров

Главной особенностью "Тяньвэнь-3" станет использование специального бура, способного погружаться под поверхность на глубину до двух метров. Исследователи из Китайской академии наук отмечают, что подобных манипуляций на Марсе еще не выполнял ни один космический аппарат. Причина такого решения заключается в том, что интенсивная солнечная и космическая радиация на поверхности Красной планеты способна полностью уничтожить любые биологические следы. Под двухметровым слоем грунта химические следы древней жизни имеют гораздо больше шансов сохраниться.

Помимо бурения, специалисты предусмотрели еще два способа отбора материала: обычный сбор грунта с поверхности с помощью совка и использование небольшого летательного дрона. Дрон сможет отбирать образцы на значительном расстоянии от места посадки, что позволит избежать загрязнения материала выхлопными газами или элементами самого посадочного модуля.

Международное сотрудничество и проблемы программы NASA

Научную концепцию миссии, опубликованную в журнале Nature Astronomy еще в июне 2025 года, разработала команда под руководством Хоу Цзэнцяна. Ученые выделили девять направлений исследований, однако все они подчинены единой цели – выяснить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. В настоящее время ученые выбрали восемь потенциальных зон для посадки, оценивая возраст рельефа, наличие воды в прошлом и способность пород сохранять биосигнатуры.

CNSA привлекает к проекту и иностранных партнеров. Из 28 полученных предложений китайская сторона отобрала пять. Среди них – лазерный отражатель от Национального института ядерной физики Италии, который будет служить точным ориентиром на поверхности.

Пока Китай готовится к запуску, США приостановили свою аналогичную программу. По информации Planetary Society, в январе 2026 года Конгресс США утвердил бюджет, который фактически закрыл офис программы Mars Sample Return из-за нехватки финансирования. Это оставило без четких сроков доставки около тридцати запечатанных пробирок с марсианским грунтом, которые марсоход Perseverance уже успел собрать и оставить на поверхности планеты.

Китайские специалисты уже имеют успешный опыт доставки грунта с Луны в рамках миссий "Чанъэ", однако доставка материалов с Марса станет гораздо более сложной задачей для мировой космонавтики.