Насколько Китай отстает от США в искусственном интеллекте

Китай постепенно сокращает отрыв от США в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на экспортные ограничения и регуляторное давление, Пекин демонстрирует значительные успехи в разработке ИИ-технологий, приближаясь к достижению паритета с американскими моделями. Однажды страна может стать мировым лидером на рынке ИИ.

Технологическое соперничество

Китайские разработки в сфере искусственного интеллекта сейчас отстают от американских всего на несколько месяцев, считает Дэвид Сакс, советник по вопросам ИИ в команде Дональда Трампа. Он предупреждает, что слишком жесткое регулирование со стороны правительства США может привести к потере технологического лидерства, поскольку будет тормозить развитие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По словам Сакса, администрация США встревожена темпами развития искусственного интеллекта в Китае. Хотя ограничения на экспорт оборудования для обучения моделей, в частности запрет NVIDIA поставлять мощные чипы в Китай, действительно замедлили развитие китайских компаний, одновременно они стали стимулом для внутренних инноваций. Компании Huawei и DeepSeek уже представили собственные технологии – чипы Ascend AI и конкурентоспособные языковые модели.

Сакс отметил, что гонка в сфере ИИ ускоряется, и Китай быстро сокращает отставание. По его мнению, США слишком агрессивно подходят к регулированию этой отрасли, что в перспективе может обернуться потерей конкурентных преимуществ. Он считает, что взамен Китай сможет выйти на рынок с более дешевыми и менее ограниченными альтернативами.

Администрация Трампа, по словам Сакса, уже отменила некоторые инициативы предыдущей администрации по ограничению распространения ИИ-технологий. Он предостерегает, что чрезмерные ограничения только вредят возможностям США оставаться во главе инноваций.

Советник Трампа убежден: США должны снять барьеры для развития собственных ИИ-технологий, иначе рискуют проиграть долговременную конкуренцию. По его оценкам, китайским моделям осталось около трех-шести месяцев до достижения уровня ведущих американских решений.