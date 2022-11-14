Треть уйгуроязычных программ для Android заражена китайским вирусом-шпионом – исследование

Компания по кибербезопасности заявила, что шпионское программное обеспечение, связанное с Китаем, нацелено на приложения, которыми пользуются уйгуры. Последних коммунистические власти преследуют и сажают в концлагеря с 2014 года.

Приложения преимущественно заражены двумя видами вредоносного программного обеспечения, позволяющего хакерам получить доступ к частным фотографиям, сообщениям и контактам. Lookout, занимающаяся кибербезопасностью в Сан-Франциско, планирует опубликовать свои выводы в четверг.

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Что известно

Различные типы вредоносного программного обеспечения нацеливаются на уйгуров с целью кибершпионажа в течение примерно десяти лет, но новые кампании гораздо шире по масштабу и утонченности, отмечает исследователь Кристина Балаам. По ее словам, новое вредоносное ПО скрыто в большем количестве программ, чем раньше, и его труднее обнаружить.

Поскольку Google Play заблокирован для пользователей в Китае, все эти зараженные приложения загружаются из сторонних магазинов или APK-файлов, которые распространяются в Telegram, соцсетях и других источниках. Среди таких программ – словари на уйгурском языке, переводчики и клавиатуры, которые позволяют пользователям вводить текст на уйгурском языке, менеджеры заряда аккумулятора, видеоплееры, радио, GPS, религиозные тексты и многое другое.

В случае одного из вирусов – Moonshine – удалось обнаружить не менее 637 случаев заражения. Для других такая статистика недоступна.

Что говорит Пекин

Слежка в Китае является распространенным явлением. Пекин неоднократно отрицал обвинения в жестоком обращении с уйгурами, однако журналисты сегодня знают о многочисленных концентрационных лагерях, в которых содержат уйгуров. Сообщается о более миллионе людей, подвергаемых принудительным абортам, стерилизации, изнасилованиям, пыткам, принудительному труду, побоям, пропаганде.

Лю Пенгуй, спикер посольства Китая в Вашингтоне, сказал, что "мы выступаем против диких предположений и злонамеренных оскорблений в адрес Китая", добавив, что страна выступает против "всех форм кибератак".