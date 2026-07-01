Китай и страны Центральной Азии создают сеть спутников для прогнозирования стихийных бедствий

Китай совместно с несколькими странами Центральной Азии работает над новой спутниковой системой, которая должна помочь прогнозировать стихийные бедствия. Проект объединит дистанционное зондирование Земли и искусственный интеллект, хотя уже вызывает дискуссии по поводу безопасности.

Китай, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан объединились для создания спутниковой группировки Tianwu Constellation, которая будет использоваться для мониторинга природных угроз в Центральной Азии. Главная цель проекта – своевременно выявлять признаки стихийных бедствий и улучшить их прогнозирование с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет BGR.

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Как будет работать новая спутниковая сеть?

По замыслу разработчиков, система может состоять как минимум из пяти спутников, но в перспективе ее планируют расширить до 1024 космических аппаратов. Они будут осуществлять дистанционное зондирование Земли, собирая информацию о состоянии поверхности, ледников и природных объектов, после чего будут передавать данные для дальнейшего анализа.

Все полученные материалы будет обрабатывать модель искусственного интеллекта, которая будет работать в центре обработки данных в китайском Синьцзяне. Разработчики планируют научить ее распознавать закономерности, связанные с геологическими процессами, чтобы в будущем система могла прогнозировать потенциально опасные события.

Основное внимание Tianwu Constellation будет уделять явлениям, представляющим наибольшую опасность для Центральной Азии.

В частности, спутники будут помогать оценивать риск:

землетрясений;

прорыва ледниковых озер и паводков;

изменений в высокогорных ледниках;

распространения сельскохозяйственных вредителей;

других природных процессов, которые могут усиливаться из-за изменения климата.

Особый интерес для исследователей представляют горные районы и ледники. По данным авторов проекта, за последние десятилетия ледники Тибетского нагорья потеряли примерно 20–40 % своего объема.

Такое таяние может иметь серьезные экономические, экологические и социальные последствия для региона. Речь идет не только об изменении водных ресурсов, но и о повышении риска наводнений, разрушении инфраструктуры и негативном воздействии на сельское хозяйство.

Искусственный интеллект станет главным инструментом анализа

В отличие от традиционных спутниковых программ, где собранные данные в основном анализируют специалисты, в Tianwu значительную часть работы будет выполнять искусственный интеллект.

После накопления большого массива спутниковой информации модель искусственного интеллекта будет учиться выявлять характерные признаки геологических процессов, предшествующих стихийным бедствиям. Помимо прогнозирования, система должна обеспечить практически непрерывный мониторинг территории, позволяя оперативнее сообщать об изменениях в горных районах или состоянии ледников.

Это не первый случай, когда Китай использует космические технологии для наблюдения за природными процессами. Например, навигационная система BeiDou уже применяется не только для определения местоположения, но и для мониторинга и реагирования на природные катастрофы.

Пока разработчики не раскрыли, какие именно типы изображений и данных будут собирать спутники, как именно будет работать система искусственного интеллекта и какие территории будут находиться под постоянным наблюдением. Поэтому некоторые аналитики предполагают, что подобная спутниковая группировка потенциально может использоваться не только для гражданских нужд.

Такие опасения связаны с предыдущими китайскими космическими программами. В частности, геостационарный спутник Yaogan-41, запущенный в 2023 году, западные эксперты рассматривали как платформу, которая может использоваться для наблюдения за Индо-Тихоокеанским регионом и военными объектами США.

Кроме того, Китай уже проводил эксперименты, в ходе которых искусственному интеллекту предоставлялась возможность самостоятельно управлять спутником и определять объекты для наблюдения.

Каковы перспективы Tianwu Constellation?

Если проект будет реализован в полном объеме, Tianwu Constellation может стать одной из крупнейших в мире специализированных спутниковых систем для прогнозирования стихийных бедствий.

Сочетание большого количества спутников, дистанционного зондирования Земли и алгоритмов искусственного интеллекта потенциально позволит быстрее выявлять опасные природные процессы и улучшить реагирование на чрезвычайные ситуации. В то же время окончательная оценка проекта будет зависеть от того, насколько прозрачно будет работать система, какие данные она будет собирать и будет ли обеспечен баланс между научными целями, международным сотрудничеством и вопросами конфиденциальности и безопасности.