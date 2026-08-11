Ведущие китайские инженеры в области ИИ больше не могут выезжать за границу

Правительство Китая вводит строгие ограничения на выезд за границу для ведущих разработчиков искусственного интеллекта. Между тем NVIDIA привлекает 500 миллиардов долларов инвестиций. Технологическое противостояние между сверхдержавами выходит на новый уровень.

Новые правила для сферы ИИ в Китае

Как сообщает Wccftech, ограничения в первую очередь касаются специалистов из компаний Alibaba и DeepSeek. Согласно новым правилам, которые должны вступить в силу 15 сентября, для выезда за границу им потребуется отдельное разрешение от правительства КНР. В Пекине объясняют эти шаги стремлением сдержать отток инженерных кадров в США.

Правительственные учреждения уже начали вводить ограничения для лиц, вовлеченных в передовые разработки в сфере искусственного интеллекта и признанных стратегически важными для страны, сообщают источники Bloomberg, знакомые с этим вопросом. Это означает, что перед поездкой за границу им необходимо получить одобрение соответствующих органов.

Китайские специалисты стали одной из ключевых сил американского ИИ

В американской индустрии искусственного интеллекта работает очень много специалистов китайского происхождения. Речь идет не только о программистах или инженерах среднего звена. Китайцы и выходцы из Китая занимают руководящие должности, возглавляют исследовательские направления, создают собственные стартапы и участвуют в разработке самых мощных языковых моделей, систем рассуждений, робототехники и компьютерного зрения.

Значительная часть этих людей давно живет в США, имеет американское гражданство или родилась уже в Соединенных Штатах. Но большое количество людей также приезжает в поисках более высоких зарплат, перспектив и свободы от коммунистов. Это не могло не привлечь внимание китайской партии, которая стремится любой ценой обогнать США.

Масштаб этого явления хорошо виден из исследования Carnegie Endowment, в котором прослеживалась карьера 100 ведущих китайских исследователей ИИ. Спустя шесть лет после первоначального исследования большинство из них осталось работать в американских учреждениях. Среди 87 специалистов, оставшихся в США, 41 работал в американских компаниях, 40 были профессорами американских университетов, а еще шестеро занимались докторскими или постдокторскими исследованиями. Более половины тех, кто перешел в частный сектор, работали в Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia или Tesla.

Особенно показательной стала кадровая политика Meta. В 2025 году Марк Цукерберг создал Meta Superintelligence Labs – подразделение, которое должно заниматься разработкой передовых моделей и систем искусственного интеллекта. Компания начала переманивать исследователей из OpenAI, Google DeepMind, Anthropic и других лабораторий. Среди ключевых фигур в новой структуре оказался Шэньцзя Чжао, бывший исследователь OpenAI, которого Meta назначила главным научным сотрудником Superintelligence Labs. Он отвечает за научное направление и исследовательскую программу лаборатории.

Чжао особенно интересен потому, что до перехода в Meta работал над ключевыми моделями OpenAI. Его имя фигурирует среди авторов технической документации OpenAI по o1, а его работа была связана с развитием моделей рассуждений, масштабированием и другими компонентами современных больших языковых моделей. В Meta он получил возможность определять направление развития уже другой большой AI-лаборатории.

Еще одна заметная фигура в Meta – Джейсон Вэй. Он работал в Google Brain, затем в OpenAI, где занимался рассуждением и ИИ-агентами, а с 2025 года перешел в Meta Superintelligence Labs. Его научные работы сыграли важную роль в популяризации концепции "chain-of-thought" в больших языковых моделях, "instruction tuning" и исследований так называемых "emergent abilities" – способностей, которые проявляются в больших моделях по мере масштабирования.

В Meta есть и другое направление, где китайские и китайско-американские исследователи играют заметную роль, – робототехника. Сяолонг Ван сейчас является Research Director в Meta Superintelligence Labs и руководит разработкой передовых моделей для embodied AI, то есть систем, которые должны не просто работать с текстом, а взаимодействовать с физическим миром через роботов. До прихода в Meta он работал в Nvidia, а также был соучредителем стартапа Assured Robot Intelligence. В 2026 году Meta приобрела эту компанию, после чего ее команда присоединилась к Superintelligence Labs.

Показательна и карьера Фэй-Фэй Ли – одной из самых известных исследовательниц искусственного интеллекта китайского происхождения в США. Она родилась в Китае, переехала в Соединенные Штаты и стала профессором Стэнфордского университета. Именно ее работа над ImageNet стала одним из фундаментов современного компьютерного зрения. В индустрии Ли занимала должность вице-президента Google и главного научного сотрудника по ИИ и машинному обучению в Google Cloud. Сегодня она является соучредителем и генеральным директором World Labs – компании, которая разрабатывает так называемые системы пространственного интеллекта, способные воспринимать, генерировать и моделировать трехмерный мир.

Китайское происхождение имеют и некоторые заметные предприниматели нового поколения. Александр Ван родился в США в семье китайских иммигрантов, которые работали физиками в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Он основал Scale AI, одну из важнейших компаний в сфере подготовки и маркировки данных для обучения моделей. В 2025 году Meta привлекла Вана к руководству своей AI-структурой, а сейчас он является Chief AI Officer и возглавляет Meta Superintelligence Labs. Таким образом, человек китайского происхождения фактически оказался на одном из самых высоких уровней управления разработкой ИИ в одной из крупнейших технологических компаний США. Ван считается одним из ключевых игроков рынка ИИ в целом.

Есть и примеры тех, кто не просто работал в больших корпорациях, а создал собственную ИИ-компанию. Тим Ши учился в Университете Цинхуа, а затем в Стэнфорде, где занимался исследованиями в области искусственного интеллекта. Он работал на раннем этапе развития OpenAI, а впоследствии стал соучредителем Cresta – компании, которая создает системы искусственного интеллекта для автоматизации работы контакт-центров. Сейчас Ши также занимается новым проектом Recursive Superintelligence.

Еще одним примером является Карина Хонг, которая выросла в Гуанчжоу, училась в MIT и Стэнфорде, а затем бросила учебу ради создания собственной компании в сфере искусственного интеллекта Axiom Math. Стартап разрабатывает системы, способные решать сложные математические задачи, генерировать доказательства и проверять логику рассуждений искусственного интеллекта. В 2026 году компания оценивалась примерно в 1,6 миллиарда долларов, хотя ей было всего около года.

Подобная ситуация наблюдается и в Nvidia. Например, Сюэтин Ли работает исследователем в Nvidia Research в Санта-Кларе. Она получила степень магистра в Университете Цинхуа, докторскую степень в Калифорнийском университете в Мерсед и занимается компьютерным зрением, 3D-моделями, affordance learning и self-supervised learning. Ее работа уже охватывает технологии, необходимые для создания моделей, способных понимать трехмерную среду.

Феномен китайских специалистов в американском ИИ не сводится к нескольким знаменитым фамилиям. США фактически получили огромный приток талантов через университеты и исследовательские лаборатории, а затем значительную часть этих людей взял Google, Microsoft, Meta, Nvidia, OpenAI и американские ИИ-стартапы. Особенно заметным этот эффект стал после появления генеративного ИИ, когда лучшие исследователи оказались в центре своеобразной кадровой войны между технологическими компаниями.

Конкуренция нарастает

Между тем Федеральная комиссия по связи США (FCC) рассматривает возможность запрета оптических трансиверов китайского производства, которые преобразуют электрические сигналы в световые импульсы для передачи по оптоволоконным сетям.

Параллельно Китай приступил к масштабному строительству дата-центров для искусственного интеллекта в пустыне Внутренней Монголии. В регионе много солнечной энергии, что позволяет сократить расходы на электроснабжение.

Это происходит на фоне того, что NVIDIA заключила стратегические соглашения с рядом больших финансовых институтов, среди которых Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs и KKR. Как отмечается в материале, партнеры планируют привлечь более 500 миллиардов долларов стороннего капитала для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

NVIDIA также подписала меморандумы о взаимопонимании по созданию специальной платформы финансирования вычислительных мощностей. По этой схеме гиперскалеры смогут привлекать долговое финансирование для покупки графических процессоров и серверных стоек NVIDIA.

По данным источников, такая модель должна снизить для NVIDIA риски, которые ранее возникали при сделках кольцевого финансирования с облачными партнерами, в частности с CoreWeave.