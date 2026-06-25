Китай нашёл способ нанести удар по Starlink: новый космический проект уже выходит на мировой рынок

Компания Starlink на протяжении многих лет доминировала на рынке спутникового интернета, но теперь у неё появился серьёзный конкурент из Китая. Проект SpaceSail, пользующийся мощной государственной поддержкой, уже развертывает собственную группировку на орбите и ведет переговоры с десятками стран.

Рынок глобальной спутниковой связи стоит на пороге масштабного передела. Как сообщает The Guardian, китайский проект SpaceSail намерен серьезно пошатнуть монополию Starlink от компании SpaceX.

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В основе обеих систем лежит технология спутникового интернета на низкой околоземной орбите (LEO). Тысячи небольших аппаратов летают на высоте всего нескольких сотен километров над Землей. Благодаря такому небольшому расстоянию сигнал передается почти мгновенно, что позволяет обеспечить высокоскоростной интернет даже в самых отдаленных уголках планеты.

Пока что силы выглядят неравными: группировка Starlink насчитывает более 10 000 аппаратов, тогда как SpaceSail вывела на орбиту лишь несколько сотен спутников. Однако китайская компания заявляет, что этого количества уже достаточно для запуска первого коммерческого применения. Проект масштабируется чрезвычайно быстрыми темпами.

Стратегия обхода: как SpaceSail ищет клиентов

Вместо прямой конкуренции на устоявшихся рынках китайский провайдер выбирает более хитрую тактику. Блейн Курсио, основатель гонконгской консалтинговой фирмы Orbital Gateway Consulting, отметил, что SpaceSail намеренно нацеливается на регионы, где Starlink столкнулся с политическими или регуляторными проблемами.

Эксперты сравнивают такую стратегию с действиями китайского производителя электромобилей BYD. В своё время эта компания использовала миллиардные государственные субсидии, чтобы нарастить мощности и в конечном итоге обойти Tesla по объёмам глобальных продаж. SpaceSail, имея за спиной ресурсы правительства КНР, вполне может повторить этот сценарий в космической отрасли.

Миллиардные убытки и технологический барьер: с чем столкнулся Китай

Официальное название китайской спутниковой сети SpaceSail – "Цяньфань" (Qianfan, или "Тысяча парусов"), также известная как G60 Starlink. Проектом руководит компания Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). По состоянию на июнь 2026 года группировка преодолела отметку в 200 аппаратов на орбите – 201-й спутник запустили ракетой Zhuque-2E.

Однако проект сталкивается с серьезным давлением из-за невыполнения планов. На старте в 2024 году компания обещала вывести 648 спутников до конца 2025 года. Сейчас этот ориентир пришлось скорректировать до 324 аппаратов к июлю 2026 года.

Главными проблемами китайского конкурента являются:

Высокая себестоимость: каждый спутник "Цяньфань" обходится более чем в 10 миллионов юаней (около 1,5 миллиона долларов). Для сравнения: SpaceX производит аппараты первого поколения Starlink за 250 тысяч долларов, а второго – около 1 миллиона долларов.

каждый спутник "Цяньфань" обходится более чем в 10 миллионов юаней (около 1,5 миллиона долларов). Для сравнения: SpaceX производит аппараты первого поколения Starlink за 250 тысяч долларов, а второго – около 1 миллиона долларов. Огромные убытки: ежегодные потери SSST выросли в четыре раза – с 203 миллионов юаней в 2022 году до 811 миллионов в 2024-м. Общие убытки за 4 года составляют около 2 миллиардов юаней, из-за чего в марте 2026 года компания привлекла дополнительные 5–6 миллиардов юаней финансирования.

ежегодные потери SSST выросли в четыре раза – с 203 миллионов юаней в 2022 году до 811 миллионов в 2024-м. Общие убытки за 4 года составляют около 2 миллиардов юаней, из-за чего в марте 2026 года компания привлекла дополнительные 5–6 миллиардов юаней финансирования. Отсутствие многоразовых ракет: у Китая нет собственной многоразовой ракеты, которая могла бы конкурировать по частоте запусков с Falcon 9 от SpaceX. Кроме того, программа простояла в замороженном состоянии 7 месяцев из-за внутренней конкуренции за носители с другим государственным проектом – сетью GuoWang.

Российский "Рассвет" и европейская альтернатива

Свою низкоорбитальную систему высокоскоростного интернета под названием "Рассвет" пытается развернуть и Россия (разработчик – частная компания "Бюро 1440"). На конец мая 2026 года на орбите находилось лишь 16 спутников в тестовом режиме. Для стабильной связи им требуется не менее 200–250 аппаратов.

Однако российская программа уже несет потери. В июне 2026 года стало известно, что Россия потеряла первый спутник системы "Рассвет". Аппарат, запущенный в марте 2026 года, так и не смог активировать двигатели после выхода на орбиту, начал снижаться и 6 июня сгорел в плотных слоях атмосферы.

Свою альтернативу создает и Евросоюз. В январе 2026 года ЕС приступил к запуску собственной спутниковой сетиIRIS2 стоимостью 10,6 миллиарда евро, которая должна уменьшить зависимость Европы от США.

Важно! В мае 2026 года ЕС предложил зарезервировать часть радиочастотного спектра (который позволяет смартфонам подключаться напрямую к спутникам) исключительно для европейских компаний. Это фактически заблокирует доступ американским и китайским операторам.



Компания SpaceX уже предупредила европейских чиновников, что такое ограничение может помешать нормальной работе Starlink в Украине. Это критично, поскольку в начале 2026 года россиянам полностью заблокировали доступ к Starlink, а потеря связи украинскими Силами обороны может привести к серьезным проблемам с координацией и использованием БПЛА.