ФБР предостерегает от использования китайских приложений: почему вам стоит о них забыть

Пользователи мобильных устройств привыкли к удобству, которое предлагают самые популярные приложения мира. Однако за кулисами любимых сервисов разворачивается масштабная кампания по сбору информации, которая может поставить под удар приватность миллионов людей.

Какие механизмы используют китайские разработчики для получения доступа к вашей частной жизни?

Федеральное бюро расследований обнародовало официальное предупреждение о значительных рисках безопасности, связанных с мобильными приложениями, разработанными иностранными компаниями, в частности теми, базирующихся в Китае. По состоянию на начало 2026 года значительная часть наиболее загружаемых и прибыльных программ на рынке принадлежит именно иностранным структурам, что очень беспокоит ФБР, пишет GBHackers.

Проблема законов

Главная проблема заключается в том, что цифровая инфраструктура таких разработчиков подчиняется местным законам, что позволяет правительственным органам получать доступ к данным пользователей без их прямого согласия.

Одним из самых тревожных аспектов является чрезмерный сбор информации. Многие программы после установки просят многочисленные разрешения, которые дают возможность непрерывно накапливать данные, даже если пользователь не пользуется приложением в этот момент.

Ваши контакты

Особое внимание уделяется доступу к спискам контактов. Некоторые сервисы поощряют синхронизировать адресную книгу, после чего разработчики получают и сохраняют имена, номера телефонов, адреса электронной почты и физические адреса не только владельца устройства, но и людей, которые вообще не устанавливали это приложение, обращает внимание ФБР в своем заявлении.

Политика конфиденциальности многих таких продуктов прямо указывает на то, что собранная информация, включая персональные данные и системные вводы, хранится на серверах в Китае. Срок хранения часто не ограничен или длится столько, сколько разработчик считает нужным. Некоторые платформы вообще блокируют доступ к своему функционалу, если человек отказывается согласиться на полную передачу своих данных.

Противоречивые обновления

Кроме вопросов приватности, существует прямая техническая угроза. Спецслужбы предупреждают о возможности внедрения вредоносного кода в приложения во время одного из обновлений.

Магазины приложений больше всего внимания уделяют именно первой загрузке программы, но не так придирчиво следят за дальнейшими обновлениями. Этот факт уже неоднократно приводил к тому, что программы, которые изначально подавались как полезные утилиты для сканирования документов, чтения pdf-файлов, доступа к VPN или других функций со временем подгружали вредоносные обновления и начинали выполнять другие функции, о которых разработчик не заявлял.

Скрытое программное обеспечение способно использовать уязвимости мобильных операционных систем, устанавливать бэкдоры и повышать права доступа в системе, что открывает путь к конфиденциальной информации. В худших сценариях такие программы могут незаметно загружать дополнительные опасные компоненты, что приводит к краже личных данных, финансового мошенничества или слежки.

Что же делать?

Для защиты собственной информации специалисты, в частности издания Bleeping Computer, рекомендуют придерживаться базовой цифровой гигиены: