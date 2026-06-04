Поддельные вакансии и секретные данные: западные спецслужбы заявили о новой угрозе

Популярные сайты поиска работы оказались в центре новой шпионской истории. Западные разведки предупреждают о схеме, которая начинается как обычная вакансия, но впоследствии может превратиться в инструмент сбора чувствительной информации.

Разведывательный альянс Five Eyes, в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, обнародовал совместное предупреждение о деятельности сети, связанной с Китаем. По данным разведок, ее участники используют популярные платформы трудоустройства для поиска людей, которые могут иметь доступ к ценной информации. Об этом пишет Gizmodo.

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Как работает схема с поддельными вакансиями?

В отчете утверждается, что вербовка происходит через такие сервисы, как LinkedIn, Indeed и Upwork. Потенциальным кандидатам предлагают подработку или консультационные задачи, которые на первый взгляд не вызывают подозрений.

По информации Five Eyes, за такими объявлениями часто стоят фиктивные компании, зарегистрированные якобы в других странах. Они ищут аналитиков, исследователей или экспертов в сфере международных отношений, обороны или безопасности.

Особый интерес представляют люди, которые работают в военной сфере которые работают в военной сфере, государственных структурах или имеют допуск к конфиденциальной информации. В то же время потенциальными целями могут становиться и ученые, журналисты, внештатные авторы и сотрудники аналитических центров.

От обычных задач к чувствительным данным?

По описанию разведок, процесс начинается с собеседования, во время которого работодатель пытается выяснить уровень доступа кандидата к информации и его профессиональные контакты. После этого претендентам могут предложить тестовые задания. Обычно они касаются международной политики, двусторонних отношений Китая с другими государствами, ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе или международной торговли.

Такие задачи выглядят вполне легальными и похожими на обычную аналитическую работу. Однако, как отмечают в Five Eyes, впоследствии требования могут постепенно меняться. Заказчики начинают просить более подробную информацию, а общение нередко предлагают перенести в зашифрованные мессенджеры.

Именно на этом этапе, по мнению авторов предупреждения, существует риск перехода от открытых источников к сбору сведений, которые могут представлять интерес для иностранных спецслужб.

Последствия могут быть серьезными

В документе отмечается, что люди, которые уже участвовали в подобных схемах, столкнулись с уголовными расследованиями, потеряли работу или были лишены допуска к секретной информации.

Five Eyes также предупреждает о возможности привлечения к ответственности по законам о шпионаже. При этом участники схемы не всегда осознают, во что именно они втянуты. Интересно, что, по данным разведок, вознаграждение за такие задания часто оказывается относительно небольшим. Речь идет о суммах от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за отдельный отчет. Большие выплаты возможны только за особо ценную или чувствительную информацию.

Для сравнения, исторически известные случаи шпионажа предусматривали значительно большие вознаграждения. Например, бывший агент ФБР Роберт Ганссен, который работал на советские и российские спецслужбы, по данным ФБР получил около 1,4 миллиона долларов.

Почему даже открытые данные могут быть опасными?

Особое внимание в отчете уделено тому, что для иностранной разведки могут представлять интерес не только секретные документы.

Авторы предупреждения отмечают, что даже несекретные сведения о государственной политике, военную стратегию, возможности вооруженных сил или инфраструктурные объекты могут быть полезными. В сочетании с другими источниками такая информация способна сформировать детальную картину деятельности государственных структур.

В Five Eyes подчеркивают, что отдельные данные могут поставить под угрозу военнослужащих и других сотрудников, повлиять на экономическую безопасность или использоваться для вмешательства в демократические процессы.

Появление подобных схем свидетельствует о том, что граница между обычным онлайн-фрилансом и деятельностью, которая может заинтересовать спецслужбы, становится все менее очевидной. Именно поэтому разведки советуют внимательно проверять потенциальных работодателей, особенно если они предлагают необычно высокие вознаграждения за аналитические материалы или настаивают на переходе общения за пределы официальных платформ.