Китайцы обули своих роботов в кроссовки и утверждают, что те являются самыми быстрыми в мире

Ученые показали нового человекоподобного робота, который может бежать с максимальной скоростью чуть более 3,6 метра в секунду. Это делает его самой быстрой машиной среди подобных, хотя и отмечается, что таких показателей достигли именно с помощью обуви.

Детали

STAR1 – это двуногий робот, созданный китайской компанией Robot Era. Он имеет 1,7 метра в высоту и весит 65 килограммов. В рекламном видео создатели заставили две такие машины соревноваться друг против друга в пустыне Гоби, что на северо-западе Китая, но одна из них получила в свое распоряжение пару обычных кроссовок, чтобы проверить, не обеспечат ли они лучшие результаты. К большому удивлению экспериментаторов, это сработало, как видно в ролике Robot Era.

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Благодаря двигателям с высоким крутящим моментом и алгоритмам искусственного интеллекта, которые контролируют движения роботов, STAR1, обутый в кроссовки, перемещался по разным типам местности, включая луга, гравий, асфальт и грунт, поддерживая максимальную скорость в течение 34 минут без перерывов.

Максимальная скорость в 12,8 километра в час означает, что он побил показатели робота H1 компании Unitree, который установил предыдущий рекорд скорости для двуногих роботов на уровне 11,9 километра в час в марте 2024 года. Однако стоит отметить, что обе эти машины бежали разным стилем, поэтому их сравнение может быть не совсем справедливым без дополнительных испытаний.

STAR1 работает на аппаратном обеспечении с искусственным интеллектом, которое может похвастаться вычислительной мощностью 275 триллионов операций в секунду (TOPS), согласно данным Robot Era. Это намного больше, чем типичная вычислительная мощность искусственного интеллекта, которую можно найти во многих лучших ноутбуках, что колеблется между 45 и 55 TOPS. Робот также имеет 12 степеней свободы, что означает количество суставов и диапазон движений, которые он может совершать.

Как бегал робот в кроссовках: видео

STAR1 – лишь один из многих человекоподобных роботов, которые компании по всему миру представили за последние месяцы. Среди них — робот Optimus Gen-2 от Tesla, робот Figure 01 с искусственным интеллектом и новый Atlas от Boston Dynamics.