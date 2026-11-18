Марсоход NASA Curiosity с 2012 года изучает разреженную атмосферу Марса. Новое исследование данных, собранных за более чем десять лет, указывает на процесс, в котором может участвовать вода, прикрепленная к частицам грунта, или тонкие жидкоподобные пленки.

Что ученые хотели выяснить?

Команда проанализировала данные Curiosity за более чем десять лет, чтобы проверить, можно ли объяснить суточные и сезонные изменения в атмосфере Марса известными процессами, в частности замерзанием и высвобождением углекислого газа на полюсах, пишет Phys.org.

Марсианская атмосфера примерно на 95 процентов состоит из углекислого газа, поэтому анализ в основном касается изменений в его структуре. Исследователи изучали изотопы: более тяжелые формы кислорода (кислород-18) и углерода (углерод-13), из которых состоят молекулы углекислого газа. Атмосфера помогает понять и то, как она взаимодействует с веществами в почве.

Ранее миссии и наблюдения с помощью телескопов показали, что атмосфера Марса обогащена тяжелыми изотопами углерода и кислорода. Это обычно связывали с тем, что более легкие атомы в течение геологического времени улетучивались в космос. Измерения с Земли также указывали на суточные изменения изотопов кислорода, а данные Curiosity позволили проверить эту идею и проследить сезонные колебания.

Что показали данные из кратера Гейла?

Ученые собрали первую долгосрочную запись изотопов атмосферного углекислого газа, сделанную непосредственно на Марсе. Она охватывает период с 2012 по 2025 год и получена из кратера Гейла. Исследователи анализировали повторные образцы атмосферы с помощью двух приборов комплекса Sample Analysis at Mars (SAM) на борту Curiosity, уделив особое внимание результатам лазерного прибора. Они сравнили изотопные узоры по сезонам и проверили различные версии объяснений с помощью моделей атмосферной циркуляции, смешивания газов и обмена между водой и углекислым газом.

Оказалось, что весной и летом содержание тяжелого кислорода в углекислом газе увеличивается. Наибольшее обогащение наблюдалось в течение южной весны и лета, вблизи момента наибольшего сближения Марса с Солнцем, который называют перигелием. Сезонные изменения содержания углерода были меньше, чем кислорода, а это может означать, что этими двумя элементами управляют разные процессы. Суточные изменения изотопов в месте работы марсохода в основном оказались незначительными.

Ученые рассмотрели несколько объяснений сезонного роста содержания тяжелого кислорода: полярное замерзание и высвобождение углекислого газа, прикрепление к поверхности и высвобождение, а также распад углекислого газа под действием солнечного света. Однако ни одна из моделей не объяснила наблюдаемые изменения содержания кислорода полностью.

Как вода могла повлиять на кислород?

Несмотря на то что изотопные изменения могут частично зависеть от других механизмов, авторы предложили еще одно объяснение. Это обмен изотопами кислорода между углекислым газом и водой. Такой обмен может давать большие отклонения, чем само осаждение углекислого газа и его переход из твердого состояния в газообразное. Подобное наблюдалось в углекислом газе, что оказался в ловушке в антарктическом льду при температуре до минус 35 градусов Цельсия.

Обмен, вероятно, начинается с присоединения воды к углекислому газу в жидкоподобных слоях на границе воздуха и льда. Они образуются из-за нарушения упорядоченности поверхностной решетки, которое называют предплавлением, при температуре вплоть до примерно минус 70 градусов Цельсия.

Модели показали, что такой обмен мог происходить с водой, прикрепленной к почвенным частицам на поверхности Марса или вблизи нее, либо с чрезвычайно тонкими жидкими пленками. Узоры, полученные с помощью моделей, могут объяснить наблюдаемые данные. Впрочем, исследователи считают, что локальный или региональный обмен более вероятен, чем планетарный.

Что еще неизвестно?

Неопределенность относительно распространения воды на поверхности сохраняется, в частности потому, что все образцы были собраны в одном кратере вблизи экватора. Поэтому выводы не доказывают глобальной закономерности. Обмен между водой и углекислым газом является правдоподобным объяснением, но не непосредственно наблюдаемой реакцией и не подтверждением наличия жидких водных пленок.

Дальнейшие измерения Curiosity могут показать, сохраняются ли сезонные закономерности и меняется ли их интенсивность после больших пыльных бурь. Это помогло бы объяснить колебания количества изотопов от года к году. Измерения в других местах Марса когда-нибудь позволят отличить химический состав местного кратера от более общих атмосферных циклов.