Ученые наконец поняли почему на Венере почти не меняется температура

Новое исследование ученых из Сорбонны проливает свет на загадочные погодные условия на поверхности Венеры. Благодаря новой климатической модели, учитывающей особенности различных регионов планеты, удалось объяснить, почему температура на Венере остается стабильной несмотря на длинные дни и ночи, а также спрогнозировать возможные пылевые бури для будущих космических миссий.

Ученые использовали немногочисленные данные, собранные с поверхности Венеры, для создания модели ветра и пыли, которая поможет будущим исследовательским миссиям.

Хотя скорость ветра на Венере составляет всего 1 м/с, что значительно меньше, чем на Земле (20 м/с) или Марсе (40 м/с), его влияние является существенным из-за чрезвычайно плотной атмосферы планеты. Ключевой особенностью Венеры являются ее длинные дни и ночи, длящиеся по 117 земных суток, вызывая значительные изменения в атмосфере из-за нагрева и охлаждения.

Исследование опубликовано на arxiv.org, впервые моделирует различные части планеты отдельно, в частности "возвышенности" (горы) и "низменности" (равнины). В тропических горных регионах наблюдаются четкие суточные изменения: днем ветры дуют вверх по склонам (анабатические), а ночью – вниз (катабатические).

Ночные нисходящие ветры сжимают воздух, нагревая его, что противодействует охлаждению поверхности. Этот процесс, известен как адиабатический нагрев, удерживает колебания температуры в горах в пределах 1 градуса Кельвина. Для сравнения, на равнинах температурные колебания достигают 4 градусов.

Почему это интересное открытие?

Эта модель имеет практическое значение для будущих миссий, таких как DaVINCI, которая должна совершить посадку в горном районе Альфа-Регио у экватора. Расчеты показывают, что на 45% этой территории сила ветра достаточна для поднятия мелкого песка размером 75 мкм.

Это означает, что зонд может попасть в бурю из мелких частиц, интенсивность которой будет зависеть от времени прибытия. Понимание этих процессов является критически важным для успеха будущих исследований второй планеты от Солнца.

Что интересного мы знаем о Венере?