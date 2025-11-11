Науковці нарешті розв'язали одну з важливих загадок Венери

Нове дослідження вчених із Сорбонни проливає світло на загадкові погодні умови на поверхні Венери. Завдяки новій кліматичній моделі, що враховує особливості різних регіонів планети, вдалося пояснити, чому температура на Венері залишається стабільною попри довгі дні та ночі, а також спрогнозувати можливі пилові бурі для майбутніх космічних місій.​

Вчені використали нечисленні дані, зібрані з поверхні Венери, для створення моделі вітру та пилу, яка допоможе майбутнім дослідницьким місіям, розповідає 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Хоча швидкість вітру на Венері становить лише 1 м/с, що значно менше, ніж на Землі (20 м/с) чи Марсі (40 м/с), його вплив є суттєвим через надзвичайно щільну атмосферу планети. Ключовою особливістю Венери є її довгі дні та ночі, що тривають по 117 земних діб, викликаючи значні зміни в атмосфері через нагрівання та охолодження.​

Дослідження опубліковане на arxiv.org, вперше моделює різні частини планети окремо, зокрема "височини" (гори) та "низовини" (рівнини). У тропічних гірських регіонах спостерігаються чіткі добові зміни: вдень вітри дмуть вгору по схилах (анабатичні), а вночі – вниз (катабатичні).

Нічні низхідні вітри стискають повітря, нагріваючи його, що протидіє охолодженню поверхні. Цей процес, відомий як адіабатичне нагрівання, утримує коливання температури в горах у межах 1 градуса Кельвіна. Для порівняння, на рівнинах температурні коливання сягають 4 градусів.​

Чому це цікаве відкриття?

Ця модель має практичне значення для майбутніх місій, таких як DaVINCI, яка має здійснити посадку в гірському районі Альфа-Регіо біля екватора. Розрахунки показують, що на 45% цієї території сила вітру достатня для підняття дрібного піску розміром 75 мкм.

Це означає, що зонд може потрапити в бурю з дрібних частинок, інтенсивність якої залежатиме від часу прибуття. Розуміння цих процесів є критично важливим для успіху майбутніх досліджень другої планети від Сонця.​

Що цікавого ми знаємо про Венеру?