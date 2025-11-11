Науковці нарешті розв'язали одну з важливих загадок Венери
- Нове дослідження з Сорбонни пояснює стабільність температури на Венері завдяки моделі вітру та пилу, враховуючи атмосферні зміни під час довгих днів і ночей.
- Модель важлива для майбутніх місій, таких як DaVINCI, прогнозуючи пилові бурі в гірських регіонах, що може вплинути на дослідження Венери.
Нове дослідження вчених із Сорбонни проливає світло на загадкові погодні умови на поверхні Венери. Завдяки новій кліматичній моделі, що враховує особливості різних регіонів планети, вдалося пояснити, чому температура на Венері залишається стабільною попри довгі дні та ночі, а також спрогнозувати можливі пилові бурі для майбутніх космічних місій.
Вчені використали нечисленні дані, зібрані з поверхні Венери, для створення моделі вітру та пилу, яка допоможе майбутнім дослідницьким місіям, розповідає 24 Канал з посиланням на Phys.org.
Хоча швидкість вітру на Венері становить лише 1 м/с, що значно менше, ніж на Землі (20 м/с) чи Марсі (40 м/с), його вплив є суттєвим через надзвичайно щільну атмосферу планети. Ключовою особливістю Венери є її довгі дні та ночі, що тривають по 117 земних діб, викликаючи значні зміни в атмосфері через нагрівання та охолодження.
Дослідження опубліковане на arxiv.org, вперше моделює різні частини планети окремо, зокрема "височини" (гори) та "низовини" (рівнини). У тропічних гірських регіонах спостерігаються чіткі добові зміни: вдень вітри дмуть вгору по схилах (анабатичні), а вночі – вниз (катабатичні).
Нічні низхідні вітри стискають повітря, нагріваючи його, що протидіє охолодженню поверхні. Цей процес, відомий як адіабатичне нагрівання, утримує коливання температури в горах у межах 1 градуса Кельвіна. Для порівняння, на рівнинах температурні коливання сягають 4 градусів.
Чому це цікаве відкриття?
Ця модель має практичне значення для майбутніх місій, таких як DaVINCI, яка має здійснити посадку в гірському районі Альфа-Регіо біля екватора. Розрахунки показують, що на 45% цієї території сила вітру достатня для підняття дрібного піску розміром 75 мкм.
Це означає, що зонд може потрапити в бурю з дрібних частинок, інтенсивність якої залежатиме від часу прибуття. Розуміння цих процесів є критично важливим для успіху майбутніх досліджень другої планети від Сонця.
Що цікавого ми знаємо про Венеру?
- На Венері підтверджено активний вулканізм. Як повідомляло видання Science Alert, аналіз радарних знімків, зроблених апаратом "Магеллан" у 1990-х роках, виявив нові потоки лави, що свідчить про нещодавню вулканічну активність. Вчені вважають, що рівень цієї активності може бути порівнянний із земним. Це робить Венеру єдиною планетою в Сонячній системі, крім Землі, з доведеними недавніми виверженнями.
- Хмари Венери виявилися напрочуд багатими на воду. Нові дослідження показали, що вони можуть складатися з води приблизно на 60%, а не переважно з сірчаної кислоти, як вважалося раніше. Це відкриття знову порушує питання про можливість існування мікробного життя в атмосфері планети.
- Космічні агентства США та Європи готують нові місії для дослідження Венери вперше за понад 30 років. Це місії DAVINCI, VERITAS від NASA та EnVision від ESA, заплановані на кінець 2020-х – початок 2030-х років, мовиться на сайті NASA. Вони вивчатимуть геологічні особливості та атмосферу планети, щоб зрозуміти її еволюцію.
- Існування океанів на Венері в минулому поставили під сумнів. Минулорічне дослідження вчених з Університету Кембриджа опубліковане в Nature Astronomy, спростовує гіпотезу, що на планеті колись були океани, які могли б підтримувати життя.