Мир на пороге новых температурных рекордов – ООН предупреждает об ускорении потепления

Мировые климатические модели указывают на резкое усиление глобального потепления в ближайшие годы. Эксперты прогнозируют новые температурные рекорды и рост экстремальных погодных явлений на всех континентах.

Новый прогноз, подготовлен климатическим агентством ООН – United Nations и Всемирной метеорологической организацией – World Meteorological Organization, свидетельствует о высокой вероятности того, что ближайшие пять лет станут самыми жаркими за весь период наблюдений. Об этом пишет издание Phys.

Смотрите также Ржавчина раскрыла тайну хирургии Китая XV века – на инструментах нашли следы анестетика

Станет ли период до 2030 года самым горячим в истории?

Согласно расчетам, существует примерно 75% шансов, что средняя глобальная температура в 2026 – 2030 годах превысит критический уровень в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, определенный в рамках Парижского климатического соглашения – Парижское климатическое соглашение.

Кроме того, вероятность того, что хотя бы один из следующих пяти лет побьет температурный рекорд 2024 года, оценивается в 86%. Эксперты также считают, что существует 91% шанс, что один из этих лет временно превысит порог в 1,5 градуса Цельсия.

Почему климат ускоряется и что это значит?

По словам авторов отчета, потепление не является равномерным и может ускоряться из-за природных циклов, в частности явление Эль-Ниньо, которое временно повышает глобальные температуры. Климатолог Мелисса Сибрук из Метеорологической службы Великобритании отметила: "Важно понимать, что 1,5 градуса – это не обрыв, с которого мы падаем. Каждая десятая градуса приносит все более серьезные последствия".

Она добавила, что даже кратковременное превышение этого уровня будет означать резкий рост экстремальных погодных явлений, которые могут превысить адаптационные возможности городов и сельского хозяйства.

Климатолог Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона также предупреждает:

"Мы увидим события, настолько жаркие, влажные или сухие, что они превзойдут все, что мы знали раньше. Это означает потери жизней, шоки для цен на продукты и более сильные пожары".

Арктика нагревается в несколько раз быстрее

Отдельное внимание исследователи уделили Арктике. По прогнозам, регион нагревается примерно в 3,5 раза быстрее, чем средний показатель по планете. Ожидается, что в течение ближайших пяти зим температура в Арктике будет примерно на 2,8 градуса Цельсия выше средних значений конца XX века.

Причина заключается в так называемом "петлевом эффекте": таяние льда уменьшает отражение солнечного света, что еще больше ускоряет нагрев.

Также прогнозируется дальнейшее сокращение летнего морского льда, что имеет глобальные последствия для климатической системы.

Амазонка, засухи и риск климатических сдвигов

В отчете предупреждают о повышенном риске засухи в бассейне Амазонки. Это может повлиять не только на местные общины, но и на всю планету, ведь тропические леса сегодня поглощают значительную часть углекислого газа.

Как отмечают эксперты ООН, в случае усиления засухи Амазонка может потерять способность быть "поглотителем углерода" и частично превратиться в источник выбросов. В то же время в регионе Сахель в Африке ожидается противоположная тенденция – увеличение количества осадков, что может привести к внезапным наводнениям и дополнительным рискам для населения.

Генеральный секретарь ООН по климатическим вопросам Саймон Стилл заявил:

"Несмотря на определенный прогресс последних лет, глобальное потепление все еще опережает усилия человечества по его сдерживанию. Экстремальная жара, штормы, наводнения и засухи уже наносят огромный ущерб экономикам и людям".

Исследователи использовали около 200 компьютерных симуляций из 13 международных климатических моделей. Все они указывают на ускорение изменений по сравнению с предыдущими десятилетиями.

По оценкам, планета уже сейчас нагревается быстрее, чем в среднем за последние десятилетия XX века, что вызывает дискуссии среди ученых относительно темпов дальнейших изменений.