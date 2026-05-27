Исследователи из Китая получили редкое физическое доказательство того, что врачи времен династии Мин могли применять растительный анестетик во время хирургических процедур еще более 600 лет назад. Об этом пишет Discover magazine.

Что нашли на древних хирургических инструментах?

Речь идет об инструментах хирурга Ся Цюаня, который умер в 1411 году. Вместе с ним в захоронении оставили ножницы и пинцет – типичные медицинские инструменты того времени, которые использовались для разрезания тканей, захвата и удаления фрагментов кожи или зубов.

Теперь на поверхности этих инструментов ученые обнаружили вероятные следы аконитина – токсичного вещества из растений рода Aconitum, известных также как аконит или волчий корень. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Antiquity. Авторы работы считают, что это одно из самых убедительных материальных свидетельств использования растительной анестезии в хирургии эпохи династии Мин.

Как инструменты сохранились более шести веков?

Медицинские инструменты археологи обнаружили еще в 1974 году в уезде Цзяньинь китайской провинции Цзянсу. С тех пор артефакты хранились в местном музее как исторические медицинские предметы. Однако лишь современные технологии анализа позволили исследовать микроскопические следы веществ, оставшиеся в ржавчине на поверхности металла.

Провинция Цзянсу во времена династий Мин и Цин была важным центром развития медицины, но до наших дней дошло очень мало хирургических инструментов того периода. Еще реже попадаются артефакты, которые можно напрямую связать с конкретным человеком. В случае Ся Цюаня ученые имеют не только сами инструменты, но и информацию о владельце и датированную гробницу.

Почему аконит считался опасным?

Аконитин получают из растений рода Aconitum. Это очень токсичное вещество: в больших дозах оно может вызвать паралич и даже остановку сердца.

Как пишет New scientist, несмотря на опасность, китайские медики веками пытались научиться безопаснее использовать растение в лечении. Исторические источники свидетельствуют, что врачи разработали сложные методы снижения токсичности аконита. Среди таких способов упоминаются обработка корня уксусом, кипячение в специальных отварах, использование черных соевых бобов, бобов мунг и даже обработка мочой мальчиков – метод, который описывался в медицинских текстах того времени.

В результате создавали порошок Caowu San, который в источниках династии Мин описывается как средство для обезболивания перед операциями. Исторические записи свидетельствуют, что врачи наносили вещество на участок тела перед вмешательством, после чего использовали ножницы для обрезания тканей или пинцет для стоматологических процедур.

Для анализа ученые использовали метод стимулированной рамановской микроскопии – технологию, способную обнаруживать молекулярные соединения даже в чрезвычайно малых образцах. Именно этот метод позволил зафиксировать химические сигнатуры, связанные с аконитином, на поверхности ножниц и пинцета.

Особенно важным стало то, что следы концентрировались в труднодоступных участках инструментов, которые сложно было очистить. Это повышает вероятность того, что вещество попало на металл именно во время использования, а не после захоронения.

Что это открытие говорит о медицине династии Мин?

По мнению авторов исследования, находка демонстрирует высокий уровень практических медицинских знаний в Китае XV века. Врачи того времени, похоже, уже хорошо понимали, что аконит является не только ядом, но и потенциальным медицинским средством. Главным вызовом было снизить токсичность растения, сохранив его способность притуплять боль.

Исследователи отмечают, что письменные рецепты показывают только то, что врачи планировали делать. Зато остатки веществ на инструментах дают редкую возможность увидеть, как эти знания применялись на практике. В этом случае ключевые доказательства сохранились не в рукописях или трактатах, а в ржавчине на медицинских инструментах, пролежавших в земле более шести веков.