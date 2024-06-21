На небе – "клубничная" Луна: впечатляющие фото полнолуния из разных городов Украины
В пятницу, 21 июня в Украине взошла полная июньская Клубничная Луна. Редкое явление уже наблюдают жители всех областей.
В полдень в день солнцестояния 20 июня Луна является самой высокой. А на следующий день же наоборот – самым низким. Известно, что Луна также будет яркой и полной и в субботу, 22 июня.
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Клубничная Луна в Украине
В Северном полушарии первое летнее полнолуние, известное как Клубничная Луна, обычно восходит на следующий после летнего солнцестояния день.
Клубничная Луна в Хмельницком / фото из сети
Полнолуние, которое можно увидеть сейчас – наиболее удаленное от Солнца полнолуние в году. Как следствие, Луна будет выглядеть больше, чем обычно, и тусклее на ночном небе.
В Ивано-Франковске также взошло полнолуние / фото из сети
Украинцы из разных городов уже публикуют в сети фото Луны разной степени "красноты". Кое-где она больше отдает желтым, а местами – поражает своим насыщенным "клубничным".
В Одессе Клубничная Луна особенно красная: смотрите видео
По данным Timeanddate.com, в Украине лучшим временем для созерцания за клубничной луной будет 4:07 утра 22 июня.