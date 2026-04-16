"Бог хаоса приближается": гигантский астероид подлетит к Земле на рекордное расстояние

Астероид Апофис, который когда-то считали потенциально опасным для Земли, в апреле 2029 года совершит рекордно близкий пролет мимо нашей планеты. Ученые уже уточнили его траекторию.

Почему пролет Апофиса считают уникальным?

Астероид 99942 Апофис открыли в 2004 году, и с тех пор он не сходит с радаров астрономов. Названный в честь древнеегипетского бога хаоса, этот космический объект сразу привлек внимание из-за потенциального риска столкновения с Землей. Сначала ученые рассматривали несколько опасных сценариев – в частности для 2029, 2036 и 2068 годов, объясняет 24 Канал.

Апофис является своеобразной "капсулой времени" возрастом около 4,6 миллиардов лет. Он сформирован из первичного вещества Солнечной системы, которая не стала частью ни одной планеты или спутника. По оценкам NASA, средний диаметр астероида составляет примерно 375 метров, а его поверхность подверглась воздействию солнечного ветра и космического излучения.

Астероид Апофис / Фото NASA

После лет уточнений орбиты в 2021 году ученые окончательно исключили Апофис из списка потенциально опасных объектов как минимум на следующее столетие. Это означает, что никакого риска столкновения с Землей нет, объясняет ABC News.

Гравитация Земли во время этого прохода несколько изменит орбиту Апофиса, но не создаст никакой угрозы. После этого он будет принадлежать к группе астероидов типа "Аполлон" – тел, которые пересекают орбиту Земли, но движутся вокруг Солнца по более широкой траектории.

Для ученых это шанс детально исследовать астероид вблизи. При благоприятных условиях его можно будет увидеть даже невооруженным глазом в ночном небе над Европой, Азией и Африкой, пишет Space.com.

Космические агентства уже готовятся использовать это событие. В частности, аппарат OSIRIS-REx, который ранее исследовал астероид Бенну, меняет свою миссию и отправляется к Апофису. Параллельно European Space Agency работает над запуском зонда RAMSES, который должен стартовать до 2028 года. Другие страны также могут присоединиться к исследованиям, хотя детали их миссий пока не раскрываются.

Таким образом, пролет Апофиса станет не только зрелищным событием, но и важным этапом в изучении астероидов, которые потенциально могут приближаться к Земле.