Чому проліт Апофіса вважають унікальним?

Астероїд 99942 Апофіс відкрили у 2004 році, і відтоді він не сходить із радарів астрономів. Названий на честь давньоєгипетського бога хаосу, цей космічний об'єкт одразу привернув увагу через потенційний ризик зіткнення із Землею. Спершу вчені розглядали кілька небезпечних сценаріїв – зокрема для 2029, 2036 і 2068 років, пояснює 24 Канал.

Апофіс є своєрідною "капсулою часу" віком близько 4,6 мільярда років. Він сформований із первинної речовини Сонячної системи, яка не стала частиною жодної планети чи супутника. За оцінками NASA, середній діаметр астероїда становить приблизно 375 метрів, а його поверхня зазнала впливу сонячного вітру та космічного випромінювання.

Астероїд Апофіс / Фото NASA

Після років уточнень орбіти у 2021 році вчені остаточно виключили Апофіс зі списку потенційно небезпечних об'єктів щонайменше на наступне століття. Це означає, що жодного ризику зіткнення із Землею немає, пояснює ABC News.

Гравітація Землі під час цього проходу дещо змінить орбіту Апофіса, але не створить жодної загрози. Після цього він належатиме до групи астероїдів типу "Аполлон" – тіл, які перетинають орбіту Землі, але рухаються навколо Сонця за ширшою траєкторією.

Для науковців це шанс детально дослідити астероїд зблизька. За сприятливих умов його можна буде побачити навіть неозброєним оком у нічному небі над Європою, Азією та Африкою, пише Space.com.

Космічні агентства вже готуються використати цю подію. Зокрема, апарат OSIRIS-REx, який раніше досліджував астероїд Бенну, змінює свою місію та вирушає до Апофіса. Паралельно European Space Agency працює над запуском зонда RAMSES, який має стартувати до 2028 року. Інші країни також можуть долучитися до досліджень, хоча деталі їхніх місій поки не розкриваються.

Таким чином, проліт Апофіса стане не лише видовищною подією, а й важливим етапом у вивченні астероїдів, які потенційно можуть наближатися до Землі.