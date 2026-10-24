Несколько тревожных признаков указывают на то, что вам пора заменить роутер

Роутер редко привлекает внимание, пока не начинаются проблемы: обрывы видеозвонков или медленная загрузка. Но причина может крыться не только в скорости. Иногда старое устройство ставит под угрозу все гаджеты в доме.

Проблемы с роутерами

Большинство людей не обновляют роутер так регулярно, как смартфон или ноутбук. Многие пользуются тем устройством, которое предоставил интернет-провайдер. О замене начинают задумываться только тогда, когда что-то ломается. Впрочем, медленный Wi-Fi – не единственный сигнал. Стоит проверить, не устарело ли устройство настолько, что стало угрозой безопасности, а также улучшат ли ситуацию новые функции и современные стандарты Wi-Fi, пишет 24 Канал.

Что будет, если роутер больше не получает обновления?

Каждое устройство, подключенное к интернету, должно получать обновления безопасности. Для роутера это особенно важно, ведь он служит шлюзом в интернет и ко всем другим устройствам в сети. Когда поддержка заканчивается, вновь обнаруженные уязвимости больше не исправляются. Интернет будет работать, но в защите может появиться дыра, которую невозможно устранить.

Понять, что роутер перестал получать прошивки и достиг статуса прекращения поддержки, не всегда просто. Роутер от провайдера, вероятно, заменят раньше, чем это произойдет, поэтому стоит уточнить в компании. Если вы купили устройство самостоятельно, проверять придется вручную. Найдите на наклейке модель оборудования, а затем поищите ее на сайте производителя. Некоторые компании, например ASUS, ведут список продуктов, поддержка которых прекращена. Если ваше устройство там есть, пора его менять.

Иногда однозначного ответа нет. Тогда посмотрите на дату последней прошивки на сайте производителя. Если прошло несколько лет, это тревожный знак, хотя он не всегда означает, что обновления прекратили совсем. В сомнительных случаях можно написать производителю и спросить, поддерживается ли роутер до сих пор и когда поддержка закончится.

Также стоит зайти в приложение или на административную страницу роутера. Инструкцию ищите в руководстве или на наклейке. Найдите раздел об обновлении прошивки, который часто находится в системных настройках. Если обновления доступны, устанавливайте их сразу.

Как понять, что причина именно в роутере?

Если ваш роутер выходит из строя, сначала начинаются обрывы: устройства с хорошим сигналом внезапно отключаются. Затем роутер периодически перестает раздавать интернет и полностью зависает, а помогает только перезагрузка. Вскоре он вообще может перестать включаться.

Так будет не во всех случаях, но такие симптомы стоит проверить. Обрывы могут вызывать помехи, которые иногда устраняются перемещением роутера или сменой канала. Проблема также может возникнуть в одном из устройств в сети.

Низкую скорость диагностировать проще. Подключите компьютер к роутеру кабелем Ethernet и запустите тест скорости. Если результат стабильный, к провайдеру претензий, вероятно, нет. А если кабель работает хорошо, а через Wi-Fi скорость ниже, виновато беспроводное соединение.

Важно и расположение. Возле толстой стены или препятствий сигнал ослабевает. Если связь пропадает в дальних комнатах, поможет усилитель Wi-Fi, ретранслятор или полноценная mesh-система. Также помните об интернет-тарифном плане: самый быстрый Wi-Fi не спасет, если скорость входящего и исходящего соединения составляет всего 1 мегабит в секунду. Если роутер подключен к отдельному модему, попросите провайдера проверить линию.

Успевает ли роутер за вашими устройствами?

Старый роутер может не поддерживать современные стандарты Wi-Fi. Самый новый – Wi-Fi 7, а за последнее десятилетие появились также Wi-Fi 6 и 6E. Каждый из них немного повышал скорость и производительность.

Сравните возможности своих гаджетов. Роутер Wi-Fi 7 теоретически разгоняется примерно до 5,8 гигабит в секунду в диапазоне 6 гигагерц. Многие старые устройства с Wi-Fi 5 ограничены примерно 867 мегабитами в секунду в диапазоне 5 гигагерц, а устройства с Wi-Fi 4 в диапазоне 2,4 гигагерца – всего 150–300 мегабит в секунду.

Реальная скорость будет ниже. Чтобы ощутить преимущества, новую технологию должны поддерживать обе стороны соединения. К тому же надпись "Wi-Fi 7" на коробке бывает обманчивой. Роутер Wi-Fi 7 не сделает ноутбук с Wi-Fi 5 быстрее. Однако если у вас iPhone и современный ноутбук с Wi-Fi 7, старый роутер будет их тормозить.

Срок годности у роутера не установлен. Пока он получает обновления, может безопасно работать дальше. Но если он медленный и, вероятно, исчерпал свой ресурс, пора его заменить. Лучше сделать это до того, как он окончательно сломается или станет реальной угрозой безопасности.