Цены на SSD могут начать снижаться во второй половине 2027 года, тогда как жесткие диски, вероятно, будут оставаться дорогими как минимум до 2028-го. Причина – высокий спрос со стороны дата-центров и долгосрочные контракты производителей.

По данным немецкого издания ComputerBase, которое отслеживает стоимость популярных накопителей, в сентябре 2026 года жесткие диски в среднем стоили на 134% дороже, чем годом ранее. SSD подорожали на 129%. Обе категории достигли новых ценовых максимумов. Об этом пишет Drivevault.

Насколько подорожали накопители в 2026 году

Некоторые модели подорожали еще более значительно. Например, стоимость HDD Toshiba MG09 объемом 18 ТБ за год увеличилась с 288 до 858 евро – почти на 198%. SSD Kingston NV3 объемом 1 ТБ подорожал с 50 до 144 евро, то есть на 189%. В то же время темпы роста цен начали замедляться. Это может быть первым признаком стабилизации рынка, но пока не означает, что накопители вот-вот подешевеют.

Твердотельные накопители зависят от стоимости NAND-памяти, которую производят Samsung, SK hynix, Kioxia, Micron, Sandisk и китайская YMTC. Цены на чипы регулярно пересматриваются в ходе квартальных контрактных переговоров. Поэтому изменения в соотношении спроса и предложения могут относительно быстро сказываться на стоимости SSD.

Аналитическая компания TrendForce прогнозирует, что дефицит NAND-памяти составит 4–5% в течение 2026 года. Однако во второй половине 2027-го предложение может сравняться со спросом. Среди причин – увеличение производства на существующих предприятиях и снижение потребительского спроса из-за высоких цен.

Это не означает резкого падения стоимости. Скорее всего, SSD будут постепенно дешеветь со второй половины 2027 года. В то же время спрос дата-центров на оборудование для ИИ может отсрочить этот процесс.

Почему жесткие диски останутся дорогими до 2028 года

Рынок HDD значительно более концентрирован: основными производителями остаются Seagate и Western Digital, а третьим большим игроком является Toshiba. Значительную часть продукции закупают облачные провайдеры по долгосрочным контрактам.

Согласно данным материала, Seagate сообщила инвесторам, что около 90% ее поставок по емкости приходится на дата-центры. Большая часть производственных мощностей для дисков большой емкости уже распределена до 2028 года. Компания также не планирует строить новые заводы.

Western Digital имеет долгосрочные соглашения с большими клиентами, часть которых действует до 2028 года и содержит фиксированные ценовые условия. Поэтому быстрого увеличения предложения на потребительском рынке ожидать не стоит.

Одним из факторов будущего удешевления может стать технология HAMR – магнитная запись с подогревом. Она позволяет увеличивать емкость дисков без пропорционального роста их стоимости. Seagate уже использует такие накопители, а Western Digital планирует нарастить их производство в 2027 году.

Когда стоит покупать накопитель

По прогнозу авторов исследования, до конца 2026 года цены могут и дальше медленно расти. В первой половине 2027 года ожидается стабилизация стоимости SSD, а во второй половине они могут начать дешеветь. Для HDD заметное снижение цен прогнозируют не раньше 2028 года.

Если накопитель нужен для работы или резервного копирования, откладывать покупку рискованно. Зато приобретение дополнительного диска "про запас" по рекордным ценам может оказаться невыгодным. Также стоит проверить имеющиеся накопители: дубликаты файлов и неиспользованное пространство иногда позволяют отложить новую покупку.