Розовое полнолуние взойдет над Украиной: когда и где лучше всего наблюдать Луну

В ночь с 1 на 2 апреля 2026 года украинцы смогут наблюдать апрельское полнолуние, известное как "Розовая Луна". Оно взойдет над горизонтом вечером и станет одним из самых ярких небесных событий начала весны.

Об этом рассказывает 24 Канал.

Когда и как смотреть "Розовую Луну" в Украине?

Апрельское полнолуние наступит 2 апреля 2026 года в 05:12 по киевскому времени – именно тогда Луна окажется точно напротив Солнца и будет полностью освещена. Впрочем, лучший момент для наблюдения – не это точное время, а вечер накануне.

Вечером 1 апреля Луна начнет восходить над восточным горизонтом примерно в 19:20 – 19:40 (в зависимости от региона Украины). Именно в этот момент она будет выглядеть наиболее эффектно: большим, с желтовато-оранжевым оттенком. Такой цвет объясняется тем, что свет проходит через плотные слои атмосферы.

Интересно, что хотя это полнолуние не является "суперлунием", оно может казаться значительно больше. Это хорошо известный оптический эффект – так называемая иллюзия Луны, когда небесное тело у горизонта выглядит большим, чем высоко в небе.

Совет! Для лучшего опыта наблюдения стоит найти место с открытым видом на восток – например, поле, холм или крыша здания. И не лишней будет теплая одежда: весна уже наступила, но вечера еще прохладные.

Почему полнолуние называют "Розовым"?

Несмотря на название, Луна на самом деле не станет розовой и даже не будет иметь похожего оттенка. Так уж повелось, что каждое полнолуние имеет собственное название, которое происходит из религиозных или культурных обрядов или обычаев разных стран.

Название именно апрельского полнолуния происходит от дикого цветка флокс, который именно в этот период цветет в Северной Америке, объясняет Old Farmer's Almanac. Однако в разных культурах это полнолуние имеет другие названия: в Европе его ассоциировали с прорастанием семян, а некоторые коренные народы Америки – с таянием льда и возвращением судоходства по рекам.

Интересный факт! Для христиан это полнолуние имеет особое значение – это так называемая пасхальная Луна. Именно от нее зависит дата Пасхи: в 2026 году праздник приходится на 5 апреля.

Что еще будет видно на небе?

Если вы уже собрались наблюдать полнолуние, то не лишним будет обратить внимание и на другие объекты ночного неба апреля. Во время восхода полнолуния стоит обратить внимание на такие астрономические тела:

Слева от Луны можно будет увидеть звезды созвездия Девы, в частности яркую Спику;

Выше будет сиять Арктур – одна из самых ярких звезд неба;

В юго-западной части неба будет доминировать Юпитер;

На западе сразу после захода Солнца можно будет заметить Венеру, но она быстро исчезнет за горизонтом.

Как лучше наблюдать и фотографировать?

Полнолуние – идеальный момент, чтобы рассмотреть поверхность Луны даже без телескопа. А для фото достаточно смартфона или камеры, если придерживаться простых правил от NASA:

используйте штатив для стабильности

включайте таймер или дистанционный спуск

выбирайте более длинный фокус (от 400 мм – для деталей)

снимайте во время восхода, когда Луна выглядит самой большой

Кстати, специальный лунный фильтр может помочь уменьшить яркость и сделать наблюдение более комфортным.