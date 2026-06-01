Более дешевая и легкая Vision Pro может выйти только в 2028 году –что планирует Apple

Apple работает над новой версией гарнитуры Vision Pro, которая должна стать дешевле и легче. Однако запуск устройства ожидается лишь через несколько лет, ведь компания пересматривает свою стратегию в сфере смешанной реальности.

Компания Apple продолжает разработку нового поколения гарнитуры смешанной реальности, которая должна стать преемником Apple Vision Pro. По данным журналиста Mark Gurman из Bloomberg, обновленное устройство может появиться не раньше конца 2028 года или даже в 2029 году.

Когда Apple выпустит преемника Vision Pro?

В своей рассылке Power On он отмечает, что нынешняя модель за 3 499 долларов остается слишком дорогой и громоздкой для массового рынка. Именно поэтому Apple вынуждена работать над существенным редизайном – уменьшением веса, размеров и стоимости устройства.

По словам Гурмана, компания временно поставила развитие линейки смешанной реальности "на паузу". Причина заключается в том, что текущая концепция Vision Pro не смогла стать массовым продуктом из-за высокой цены и ограниченной практичности для ежедневного использования.

В то же время Apple не отказывается от категории полностью. Наоборот – компания работает над новым поколением устройства, которое должно быть:

легче текущей версии

дешевле в производстве

с более компактной конструкцией

ориентированным на более широкую аудиторию.

Что происходит с другими AR/VR проектами Apple?

Параллельно Apple смещает фокус на другое направление – умные очки. По информации Гурмана, бывшие сотрудники подразделения Vision Products Group были переведены именно на этот проект.

Компания планирует представить свои первые смарт-очки примерно в 2027 году. Это может стать более массовым продуктом, чем полноценная гарнитура смешанной реальности, поскольку такие устройства потенциально легче, дешевле и удобнее для ежедневного использования.

Что это означает для рынка смешанной реальности?

Текущая стратегия Apple свидетельствует о переоценке рынка AR/VR-устройств. Хотя Apple Vision Pro остается технологически продвинутым устройством, компания признает, что массовое внедрение таких гарнитур требует существенного удешевления и упрощения конструкции.

Аналитики считают, что Apple сейчас фактически разделяет свою стратегию на два направления: премиальный сегмент гарнитур смешанной реальности, более доступные смарт-очки для ежедневного использования

Почему релиз отложен до 2028 года?

Основная причина задержки – техническая сложность создания одновременно легкого, мощного и доступного устройства. Apple стремится уменьшить вес гарнитуры, снизить ее цену и при этом сохранить производительность, необходимую для работы с AR и AI-функциями.

Именно эти требования, по оценкам инсайдеров, и отодвигают новую версию Vision Pro на вторую половину десятилетия.