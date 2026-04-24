Окончательный вывод: в каком мире родилась межзвездная комета 3I/ATLAS

Астрономы завершили анализ данных о третьем в истории межзвездном объекте 3I/ATLAS, который недавно посетил нашу Солнечную систему. Исследование льда кометы позволило ученым реконструировать условия в далеком уголке Галактики, где миллиарды лет назад зародилось это небесное тело.

Где сформировалась 3I/ATLAS?

Анализ, проведенный группой исследователей под руководством Мичиганского университета с помощью обсерватории ALMA, показал, что комета 3I/ATLAS является настоящим "химическим ископаемым" из другого мира. Ключевым открытием стало обнаружение аномально высокой концентрации дейтерия – тяжелого изотопа водорода – в воде объекта. Соотношение дейтерия к обычному водороду во льду кометы оказалось в 30 раз выше, чем у типичных комет нашей Солнечной системы, и в 40 раз превысило показатели земных океанов, пишет ScienceAlert.

Такие показатели свидетельствуют о том, что вода на 3I/ATLAS формировалась в условиях, которые существенно отличаются от тех, что царили во время рождения Солнца. Для достижения такого уровня обогащения дейтерием необходима экстремально холодная среда с температурой ниже 30 Кельвинов, что соответствует примерно минус 243 градусам Цельсия.

Это указывает на происхождение кометы из чрезвычайно холодного и изолированного региона Галактики, который на момент ее формирования еще не стал частью зрелой планетной системы.

Сколько ей лет?

Важным аспектом является также возраст объекта. Исследователи оценивают возраст 3I/ATLAS в диапазоне от 3 до 11 миллиардов лет. Если верхняя граница оценки верна, это делает комету более чем вдвое старше Солнца и превращает ее в свидетеля ранних этапов эволюции Млечного Пути.

В отличие от нашей звезды, которая, вероятно, родилась в густом звездном скоплении, родительская звезда ATLAS могла быть "одиночкой". Отсутствие вблизи массивных звезд означало меньший уровень радиации и более низкую температуру, что и позволило сохранить такую уникальную изотопную подпись.

Физические характеристики

Физические характеристики кометы также поражают воображение. По данным телескопа Hubble, размер ее ядра составляет от 440 метров до 5,6 километра. Объект движется сквозь нашу систему со скоростью 220 000 километров в час.

Предыдущие наблюдения с помощью телескопа James Webb зафиксировали в коме 3I/ATLAS высокое содержание углекислого газа и метанола, что еще больше отличает ее от предыдущих межзвездных посетителей, таких как 'Оумуамуа и комета 2І/Борисова.

Исследование, опубликовано в Nature astronomy, показало, что процессы формирования планет в других частях нашей Галактики могут приводить к появлению объектов с совершенно другой химической историей. 3I/ATLAS не просто случайный гость, а доказательство разнообразия космических миров, где условия рождения льда и органики могут быть значительно более суровыми, чем в нашем "солнечном уюте".

Сейчас комета уже покинула пределы орбиты Юпитера и навсегда покидает Солнечную систему, оставляя ученым неоценимые данные для понимания того, как выглядят дальние уголки галактики.