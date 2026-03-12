Это будет ярко: новая комета станет главным событием года, сияя в небе даже днем

Астрономы всего мира с нетерпением ожидают апреля, когда наше небо украсит одна из самых ярких комет последних десятилетий. Космическая путешественница C/2026 A1, которую также называют MAPS, сейчас стремительно приближается к Солнцу. Ее путь обещает или чрезвычайное шоу, видимое даже днем, или полное разрушение под действием экстремальных температур и гравитации звезды.

Что мы знаем о комете?

Объект под официальным названием C/2026 A1 (MAPS) был обнаружен совсем недавно – 13 января 2026 года. Открытие сделала команда из четырех французских астрономов-любителей, работающих в рамках программы MAPS в Чили, пишет Star Walk.

На момент первого зафиксированного снимка комета находилась на расстоянии около 308 миллионов километров от Солнца, имея очень слабую яркость 18-й звездной величины. Однако с тех пор она стала ярче в 600 раз, что свидетельствует о ее значительном потенциале.

Эта комета принадлежит к редкому семейству Крейца – так называемых "солнечных граций". Это фрагменты огромной прародительской кометы, распавшейся много веков назад. Исторически именно эта группа дала миру самые яркие небесные тела, такие как Большая комета 1882 года или Икея-Секи 1965 года.

Одной из главных особенностей MAPS является то, что ее заметили очень рано – на расстоянии около 2 астрономических единиц от Солнца, тогда как большинство подобных объектов находят лишь за считанные дни до их исчезновения или максимального сближения.

Орбитальный период, по разным оценкам, составляет от 1675 до 1923 лет, что является чрезвычайно долгим сроком для комет такого типа. Некоторые эксперты предполагают, что она может быть обломком объекта, который наблюдали греческие историки еще в 363 году нашей эры.



Траектория кометы C/2026 A1 (MAPS) очень вытянутая / Фото NASA JPL Small-Body Orbit Viewer

Самый критический момент путешествия наступит 4 апреля 2026 года в 14:20 по Гринвичу. В это время комета пройдет всего в 159 300 – 170 000 километров над поверхностью Солнца. Это настоящее испытание на выживание: температура в солнечной короне достигает 1,1 миллиона градусов Цельсия.

Чтобы не "сгореть" и не распасться под действием гравитационных сил, объект должен двигаться со скоростью более 1,6 миллиона километров в час. Если ядро выдержит этот жар, комета может вспыхнуть невероятной яркостью. По оптимистичным прогнозам, ее блеск достигнет -16 звездной величины, что сделает ее ярче полной Луны и позволит наблюдать объект даже днем вблизи Солнца.



Эта схема показывает, как может выглядеть комета в апреле / Изображение Джо Рао

Для безопасного наблюдения за моментом прохождения перигелия астрономы советуют использовать данные космической обсерватории SOHO, но не смотреть лично. Начиная со 2 апреля и по 6 апреля комету можно будет увидеть в режиме реального времени на экранах компьютеров, что исключает риск повреждения глаз солнечными лучами.

Важно помнить о правилах безопасности: никогда не наводите бинокли или телескопы на участки неба рядом с Солнцем, поскольку это приводит к необратимой потере зрения.

Непосредственно на небе искать объект в марте можно только с помощью телескопов среднего размера в созвездии Кита. А вот после 6 апреля, если комета уцелеет, она появится в вечерних сумерках.

Лучшие условия для осмотра будут иметь жители Южного полушария. В Северном полушарии видимость будет короче, а сама комета будет располагаться низко над горизонтом. Ориентиром для поиска после 8 апреля может служить Венера.

Угрожает ли комета Земле?

Несмотря на огромную яркость, комета не несет никакой угрозы нашей планете. Во время ближайшего подхода 5 апреля она будет находиться на расстоянии более 83 миллионов километров от нас.

Для ученых MAPS является неоценимым объектом, ведь она состоит из первоначального вещества, сохранившегося со времен формирования Солнечной системы. Изучение того, как солнечный нагрев влияет на такой богатый на летучие соединения объект, поможет лучше понять эволюцию нашего космического дома.