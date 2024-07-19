Дизайнер спроектировал компактный городской автомобиль на батареях и с диджейским пультом

Jeep Dune – это полностью электрический городской автомобиль, вдохновленный внедорожниками. Он имеет крайне небольшие размеры и очень странный дизайн. Но самое интересное, что он станет лучшим вариантом для вечеринок, поскольку в комплекте идет диджейский пульт.

За концептом стоит французский дизайнер Эммануэль Клиссаров из компании Klissarov Design, который ранее работал с GM, Mercedes-Benz, Renault, Citroen и другими брендами. Компания Jeep не причастна к разработке этой машины и вряд ли ее когда-то выпустит.

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Детали

Dune – это электрический городской автомобиль, призван привлечь внимание покупателей к бренду Jeep. Основанный на платформе Citroen Ami, одного из брендов Stellantis, чьи технологии предлагается использовать в этой модели, Dune является "прочной интерпретацией ультракомпактного городского электромобиля".

В прошлом году Citroen представил внедорожник My Ami Buggy, вдохновленный внедорожниками, который имеет похожий брутальный дизайн. Buggy и Dune имеют открытый дизайн и допускают различные модернизации.



Jeep Dune в другом ракурсе / Фото Klissarov Design

Jeep Dune нельзя назвать мощным автомобилем. Он скорее предназначен для неспешных прогулок на колесах. Благодаря двигателю мощностью 8 лошадиных сил и аккумулятору емкостью 5,4 киловатт-часа – характеристики, которые он перенял от My Ami Buggy – концептуальный автомобиль имеет запас хода всего 74 километра. Хотя это может показаться немного по сравнению с электромобилями, которые сегодня пробегают до 500 километров, стоит помнить, что он предназначен для коротких приключений и городских путешествий.

С перфорированными дверями из печатной ткани, персонализацией, нанесенной вручную, кулером и диджейским пультом, Jeep Buggy выглядит как идеальный электромобиль для вечеринок.



Jeep Dune – идеальный электромобиль для вечеринок / Фото Klissarov Design

Jeep и Citroen находятся под зонтиком Stellantis, поэтому совместная платформа имеет смысл. Эммануэль Клиссаров отмечает, что Dune может стать отличным дополнением к европейской линейке Jeep, наряду с Avenger, Compass, Wrangler, Renegade и Grand Cherokee.