YouTube ввела маркировку контента созданного с помощью искусственного интеллекта

Платформа YouTube с понедельника, 18 марта 2024 года, ввела обновление, которое требует четко маркировать видео, которые создавались с применением инструментов на базе искусственного интеллекта. Этот шаг Google направлен на предотвращение обмана пользователей путем различения аутентичного контента и контента, созданного искусственным интеллектом.

Отныне видео нужно будет помечать, если они изображают людей, которые делают то, чего они не делали, меняют кадры реальных мест и событий или включают сцены, которые никогда не происходили.

А тем временем Маск хочет превратить X в полноценного конкурента YouTube

Ожидается, что такая прозрачность поможет пользователям ориентироваться в растущих потоках видео контента, сгенерированного искусственным интеллектом.

Как будут маркироваться видео

YouTube добавит такие теги, как "измененный или искусственный контент" или "звуковые или визуальные эффекты значительно изменены или созданы цифровым способом", чтобы указать на участие ИИ.

Контент, созданный с помощью генеративных инструментов искусственного интеллекта YouTube, запущенных в сентябре, также будет обозначен соответствующими тегами.

Политика компании нацелена на реалистичный контент, который может ввести в заблуждение зрителей, заставив их поверить в его достоверность. Анимация, цветокоррекция, автоматически сгенерированные сценарии и субтитры не нуждаются в маркировке.

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Штрафы за несоблюдение требований

Повторные нарушения приведут к удалению контента и дисквалификации из программы монетизации, что гарантирует соблюдение новых правил.