Впервые космический корабль Starship вернулся с орбиты на стартовую площадку: почему это важно

14 ноября космический корабль Starship компании SpaceX после 22,5 часов на орбите Земли впервые вернулся на стартовую площадку. Его захватили специальные механические манипуляторы стартовой башни. Это важный шаг в разработке многоразовой ракеты.

Как сообщает Reuters, корабль высотой 52 метра появился из-за облаков над космодромом SpaceX в Техасе. Он снова запустил двигатели, развернулся в вертикальное положение и начал медленно опускаться к стартовой башне. Ее механические манипуляторы захватили корабль и удержали его над землей.

Почему возвращение космического корабля на Землю так важно?

После возвращения из космоса корпус Starship был обгорел из-за высокой температуры при вхождении в атмосферу. Когда двигатели выключились, корабль остался неподвижно висеть в захватах башни. Это была самая длительная миссия Starship на тот момент.

Представитель миссии SpaceX Дэн Хуот назвал успешное возвращение корабля важным достижением в развитии космических полетов.

Ракета Super Heavy, являющаяся нижней ступенью системы, вывела Starship в космос в пятницу, 13 ноября. Запуск состоялся с космодрома SpaceX в Техасе. Однако сам ускоритель не смог вернуться на стартовую площадку примерно через 10 минут после запуска. Поэтому компании не удалось впервые вернуть обе части ракеты в ходе одной миссии.

В то же время верхняя ступень Starship успешно вернулась после 14 витков вокруг Земли, которые длились 22,5 часа.

Илон Маск рассчитывает, что Starship станет основой будущих космических запусков SpaceX. Компания планирует использовать его для запуска спутников Starlink, размещения центров обработки данных на орбите, полетов людей на Луну и будущих миссий на Марс.

В пятницу вечером Starship вывел на орбиту 26 спутников Starlink. Корабль находился на высоте около 260 километров.

На следующий день он включил один из двигателей, чтобы начать возвращение на Землю над Тихим океаном. При входе в атмосферу скорость Starship достигала около 27 тысяч километров в час. Из-за трения о воздух корпус нагревался до очень высоких температур, а корабль постепенно замедлялся.

SpaceX стремится сделать Starship полностью многоразовой ракетой, которую можно будет запускать в космос и возвращать на Землю с минимальным ремонтом.

Успешное возвращение Starship стало важным шагом к этой цели. Однако компании еще предстоит научиться возвращать обе ступени ракеты и повторно использовать теплозащитный экран, который защищает корабль от высоких температур при входе в атмосферу.

На разработку Starship SpaceX потратила более 15 миллиардов долларов. Еще 3,2 миллиарда долларов компания получила от NASA по контракту на создание корабля для высадки людей на Луну в рамках программы Artemis.

NASA рассчитывает, что Starship и посадочный модуль компании Blue Origin смогут совершить пилотируемые полеты на Луну в 2028 году.

К тому времени SpaceX также должна испытать передачу топлива между ракетами на орбите. Это необходимо для полетов за пределы околоземного пространства.