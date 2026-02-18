Старинный документ едва не порезали на куски, чтобы сделать из него абажур

Один из важнейших документов в истории британского Лидса в течение нескольких лет пролежал за книжным шкафом в магазине букиниста. В какой-то момент его хотели разрезать и использовать как декоративный элемент для абажуров, но случайная консультация с архивистом спасла реликвию XVII века.

Чем так важен этот документ?

В 1626 году король Англии Карл I предоставил Лидсу королевскую хартию, которая официально превратила поселение в "вольное боро" и отдельную юридическую единицу. Фактически это означало создание полноценного органа местного самоуправления с определенными административными и экономическими полномочиями. Именно этот шаг заложил основы для дальнейшего стремительного развития города, пишет Arkeonews.

Оригинал документа не сохранился – его потеряли во время Английской гражданской войны. В 1646 году, уже в условиях политической нестабильности, была создана точная латиноязычная копия на пергаменте из телячьей кожи. Именно эта копия и стала единственным свидетельством правового рождения Лидса.

На протяжении веков документ оставался вне широкого внимания. Ситуация резко изменилась в 1950-х годах. Букинист из Кента К. Э. Чешир приобрел старый кусок пергамента на сельской распродаже, не подозревая о его значении. Артефакт оказался в его магазине в Кентербери, где пролежал за шкафом примерно шесть лет.

Когда Чешир снова наткнулся на него, он задумал использовать большой лист плотного пергамента для изготовления декоративного абажура. К счастью, перед тем как резать материал, он решил посоветоваться с другом-архивистом. Это решение стало определяющим.



Королевская грамота Лидса / Фото West Yorkshire Archive Service

Специалист сразу узнал историческую ценность документа. Речь шла не просто о старом пергаменте, а о единственной сохранившейся копии учредительной королевской хартии Лидса. После подтверждения подлинности документ передали в архивную службу Западного Йоркшира.

Где сегодня находится документ и что с ним будет дальше?

Город предложил Чеширу символическую сумму – 10 фунтов стерлингов и 10 шиллингов. Даже на то время это было мизерное вознаграждение. Однако он отказался от оплаты и в 1952 году бесплатно передал грамоту жителям Лидса, назвав ее "недостающим звеном" в истории города.

Сегодня документ хранится в West Yorkshire Archive Service в Лидсе. Рядом с ним находится еще одна королевская грамота – выдана в 1661 году королем Карлом II после Реставрации монархии, которая расширила автономию города.

Через 400 лет после предоставления первой хартии Лидс готовится выставить этот пергамент для публичного обозрения. Его история стала напоминанием о хрупкости культурного наследия. Один неосторожный шаг – и ключевой документ мог исчезнуть навсегда.

Случайная любознательность и профессиональный глаз архивиста сохранили юридический фундамент города от буквального уничтожения ножницами.