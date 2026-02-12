Как находки из Орегона переписывают историю технологий?

Исследование охватило сразу несколько памятников в штате Орегон – прежде всего Cougar Mountain Cave, а также пещеры Paisley, Connley и укрытие Tule Lake. Именно в этих природных хранилищах сохранились материалы, которые обычно быстро разрушаются – кожа животных, растительные волокна и древесина, пишет Daily Mail.

Команда археолога Ричарда Розенкранса повторно исследовала старые коллекции с применением современного радиоуглеродного анализа. Часть артефактов еще в 1958 году собрал любитель-исследователь Джон Каулз. После его смерти коллекцию передали в музей Favell в городе Кламат-Фолс, где она и хранилась.

Всего ученые описали 55 предметов, изготовленных из 15 видов растительных и животных материалов. Наибольший интерес вызвал кусок лосиной кожи, который был очищен от шерсти, обработан и сшит нитями из растительных волокон и животных волос. По оценкам исследователей, ему около 12 тысяч лет.



Это может быть фрагмент приталенной верхней одежды, обуви или сумки. Если интерпретация подтвердится, речь идет о древнейшем известном примере сшитой кожи в Северной Америке. Для сравнения, Великая пирамида в Гизе была возведена примерно 4 500 лет назад – то есть значительно позже.

Кроме этого, найдены полосы бизоньей кожи, вероятно использованы как завязки, десятки крученых и плетеных веревок из коры полыни, кендиров и ситника. Часть из них имеет узлы или структуру простых корзин и матов.



Также в пещерах обнаружили костяные иглы с тонкими ушками – явное свидетельство развитой техники шитья.



Такие находки меняют устоявшееся представление о первых жителях Северной Америки как "простых охотников-собирателей". Несмотря на то, что они не создавали городов и монументов, их навыки обработки кожи, растений и древесины свидетельствуют о высоком уровне адаптации и технологической гибкости еще до начала голоцена – периода, когда в других регионах мира начали формироваться ранние цивилизации.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Авторы подчеркивают, что новая датировка не просто уточняет возраст предметов – она заполняет хронологические пробелы и демонстрирует, что инновации возникали в разных частях мира независимо друг от друга.



Это уже не первый пример, когда находки в США оказываются старше египетских пирамид. Недавно в озере в штате Висконсин археологи также обнаружили деревянные каноэ, которые датируются еще более ранним периодом, писало издание Associated Press.

Совокупность таких открытий постепенно формирует новую картину развития технологий в доисторической Америке – более сложную и значительно более многогранную, чем считалось ранее.