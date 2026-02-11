Как наука вернула к жизни античную карту неба?

Речь идет о труде древнегреческого астронома Гиппарха, которого часто называют "отцом астрономии". Еще во II веке до нашей эры он составил карту звездного неба, определил координаты светил и ввел шкалу звездных величин для оценки их яркости. Однако оригинальный каталог звезд исчез и был известен лишь по косвенным упоминаниям в более поздних источниках, пишет Daily Galaxy.

Единственными материальными намеками на его работу оставались символы на античных артефактах, в частности на скульптуре Атлас Фарнезе, где небесная сфера украшена созвездиями. Однако реальные координаты звезд считались утраченными.

Ситуация изменилась после исследования пергаментной рукописи, с которой первоначальный текст был стерт и заменен другим. Команда под руководством историка науки Виктора Гисемберга из Сорбонны обнаружила, что под слоями сирийских религиозных текстов сохранились остатки греческого письма. Результаты опубликовали в издании Journal for the History of Astronomy.

Чтобы прочитать стертые строки, исследователи применили рентгеновское излучение из ускорителя частиц в SLAC National Accelerator Laboratory. Рукопись, которой примерно 1 500 лет, доставили в лабораторию в специальных контейнерах с контролируемым микроклиматом, чтобы избежать повреждений.



Стертые греческие слова (красным цветом) виднеются под более поздним сирийским текстом / Фото Journal for the History of Astronomy

Ученые сканировали 11 страниц сверхкороткими импульсами рентгеновского излучения продолжительностью около десяти миллисекунд. Пучок фокусировали на участке шириной не более человеческого волоса. Ключевым стало то, что чернила оригинального текста отличались по химическому составу от более поздних записей. В чернилах, которыми пользовался Гиппарх, обнаружили повышенное содержание кальция. Это позволило отделить древний слой и восстановить текст, чтобы потом прочитать часть координат звезд.

Сама рукопись известна как Codex Climaci Rescriptus. Ее сформировали из десяти старых текстов на греческом и арамейском языках, а впоследствии поверх них записали религиозные произведения Иоанна Лествичника. В итоге труд Гиппарха практически полностью исчез из истории.



Желтые контуры оригинального текста Гиппарха на основе мультиспектральных данных изображения / Фото Journal for the History of Astronomy

Восстановленные координаты демонстрируют впечатляющую точность. Для эпохи, когда телескопов еще не существовало, а наблюдения велись невооруженным глазом, расчеты оказались чрезвычайно близкими к современным значениям. Это подтверждает, что античные астрономы владели развитыми методами измерения и математического анализа.

Работа продолжается

Исследователи планируют продолжить работу и попытаться прочитать как можно больше фрагментов каталога. Каждая новая координата – это дополнительное свидетельство того, как в древности формировались научные подходы к описанию Вселенной.

Найденный текст не просто дополняет историю астрономии – он показывает, что уже более двух тысяч лет назад люди системно и точно описывали небесную сферу, закладывая основы науки в современном понимании.