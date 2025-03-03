Космическая погода в марте: солнечный выброс приближается, чтобы спровоцировать магнитную бурю

Новый прогноз не сулит больших событий в ближайшее время. Но в первые дни марта есть вероятность небольшой магнитной бури. Вот все, что нужно знать на данный момент.

Чего ждать в первую неделю месяца

Ученые пишут, что с 28 февраля по 2 марта не наблюдали явно направленных на Землю корональных выбросов массы (КВМ). Однако первого марта на Солнце вспыхнула магнитная нить, которая выбросила плазму в космос и может задеть нас лишь слегка своим краем, пролетая мимо. Сейчас трудно сказать, действительно ли это произойдет, однако есть вероятность, что уже завтра, 4 марта, незначительное количество звездной материи столкнется с магнитным полем нашей планеты, вызывая возмущение самого слабого уровня G1, пишет 24 Канал.

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Наблюдатели за небом в высоких широтах должны быть начеку, ожидая незначительных полярных сияний. Однако все, кто не живет на далеком севере, никоим образом не почувствуют влияния этих возмущений. Не повлияют они и на Украину.

Стоит отметить, что в ближайшее время, пока Солнце не прокрутится немного дальше, нам почти нечего бояться, потому что все солнечные пятна, которые выпускают вспышки и выбросы, скопились на северо-востоке и на западе солнечного диска. Это означает, что любые КВМ с большой вероятностью будут лететь в сторону, а не на нас. Сейчас нет ни одного направленного на Землю пятна.



Карта солнечных пятен по состоянию на 3 марта 2025 года / Фото SpaceWeather/NASA

Что касается корональных дыр, то сейчас на обращенной к нам стороне наблюдают только одну корональную дыру. Она находится в северо-западном регионе и не влияет на нас. Она получит шанс усилить свое влияние примерно после 5-6 марта, когда звезда обернется достаточно, чтобы дыра теперь смотрела на нас. Конечно, это при условии, что корональная дыра к тому времени не исчезнет.

Корональные дыры, напомним, это области в солнечной короне, где плотность и температура плазмы снижается, а магнитное поле ослабляется. Плотность в таких областях может быть примерно в сто раз меньше, чем в обычных областях короны. Это приводит к тому, что солнечные протоны значительно легче утекают в космос в зонах корональных дыр, тем самым увеличивая количество базового солнечного ветра (стабильного потока частиц, которые звезда выпускает постоянно). Такие частицы также взаимодействуют с магнитным полем Земли, но, в отличие от кратковременных КВМ, они поступают в значительно меньшем количестве, а потому могут вызывать только слабые магнитные бури – обычно уровня G1.

Таким образом можно подытожить:

Возможна небольшая магнитная буря 4 марта, не более G1, без влияния на Украину.

Сильных возмущений не будет до конца недели.

Возможны незначительные колебания в магнитосфере после 5 марта, если корональная дыра не распадется и будет выбрасывать достаточно солнечных протонов.

Напоминаем, что 24 Канал готовит еженедельные прогнозы космической погоды, поскольку прогнозирование магнитных возмущений возможно только в этих краткосрочных пределах. Мы обновим этот материал в следующий понедельник, чтобы добавить прогноз на период с 10 по 16 марта.