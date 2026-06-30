Эксперты сомневаются, что запуск ИИ-серверов на орбиту возможен: почему задача практически невыполнима

Стремление технологических гигантов перенести вычислительные мощности для искусственного интеллекта в космос встретило резкую критику со стороны ведущих инженеров. Проекты, обещающие безграничную солнечную энергию, могут оказаться лишь инструментом для привлечения капитала, а не реальным техническим решением.

Станет ли околоземная орбита новым домом для ИИ?

Сегодня спрос на вычислительные мощности, обеспечивающие работу моделей искусственного интеллекта, растет экспоненциально. Технологические гиганты тратят сотни миллиардов долларов на строительство энергоемких центров обработки данных по всему миру. Однако устаревшие энергосети и сопротивление общественности превращают эти усилия в настоящий логистический кошмар. В качестве альтернативы ряд компаний, в частности SpaceX Илона Маска, предлагают перенести вычисления на орбиту Земли. По замыслу, такие станции могли бы круглосуточно собирать солнечную энергию и преобразовывать ее в вычислительную мощность. Об этом пишет издание Futurism.

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Однако экспертное сообщество все чаще называет эти планы слишком амбициозными или даже нереальными. Основная критика сосредоточена вокруг стартапа Starcloud, который в этом году привлек 170 миллионов долларов инвестиций для разработки космических серверов при поддержке SpaceX. Критики утверждают, что "белая книга" проекта больше похожа на творение искусственного интеллекта, чем на работу реальных специалистов.

"Похоже, сегодня любой, у кого есть несколько рендеров и техническая документация, написанная под влиянием слишком покладистого искусственного интеллекта, может получить венчурное финансирование",

– прокомментировал инженер Брайан Макманус.

Инженерные вызовы строительства такого масштаба впечатляют. Самая большая проблема – охлаждение. На Земле мощное оборудование для искусственного интеллекта требует сложных систем отвода тепла. В вакууме космоса, где нет воздуха для циркуляции, тепло не может просто испариться. Это требует создания гигантской сети труб с охлаждающей жидкостью, например, гликолем. Чтобы система работала, каждый центр обработки данных должен был бы перекачивать более 68 000 килограммов жидкости каждую секунду – показатели, характерные лишь для мощных гидроэлектростанций.

Чтобы достичь заявленной мощности в 5 гигаватт, Starcloud планирует строить объекты невероятных размеров. Каждый дата-центр вместе с солнечными панелями должен был бы занимать площадь около 4,14 квадратных километра. Это почти в 5 000 раз больше площади панелей Международной космической станции. Масса такой конструкции превысила бы 113 миллионов килограммов.

Миллиарды будут пытаться запудрить вам глаза и убедить, что эта технология имеет смысл, но на самом деле она бессмысленна,

– добавил инженер Брайан Макманус.

Основные проблемы

Брайан Макманус подчеркнул, что вес всего одной такой станции превышает вес авианосца и в шесть раз превышает общую массу всего, что человечество запустило в космос за всю историю. Кроме того, огромная площадь панелей делает их уязвимыми для космического мусора. SpaceX уже сталкивается с этой проблемой: в 2025 году спутники сети Starlink выполнили 300 000 маневров для предотвращения столкновений. Даже микроскопические обломки могут пробить панели, а ремонт в открытом космосе обойдется в миллиарды или вообще окажется невозможным.

Радиационное излучение создает еще одно критическое препятствие. Ионизирующие частицы, проходящие сквозь спутники, способны выжигать транзисторы или изменять биты информации. На Земле серверы защищают магнитное поле и плотная атмосфера. Но в космосе даже средний солнечный выброс плазмы приведет к катастрофе.

Без постоянной программной проверки результатов работы космических серверов это приведет к появлению "матери всех галлюцинаций искусственного интеллекта". Даже компьютеры на МКС вынуждены выполнять избыточные вычисления и сравнивать их, чтобы отсеивать поврежденные данные.

Наконец, срок службы современных чипов для ИИ составляет всего 2–4 года даже в благоприятных земных условиях. В экстремальной среде космоса износ оборудования будет происходить значительно быстрее. Это означает, что огромную сеть придется постоянно обновлять за колоссальные средства.

Поэтому эксперты предупреждают: этот проект может оказаться лишь очередной попыткой быстро привлечь средства на волне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.