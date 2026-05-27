Музей 70 лет выставлял на показ кости "мамонта", а потом оказалось, что это другое животное

Научные архивы иногда скрывают тайны, которые десятилетиями ждут своего часа. То, что годами считали уникальным доказательством существования последних мамонтов на планете, после детального анализа превратилось в совсем другую историю. Эта находка заставила исследователей не только пересмотреть старые отчеты, но и задать новые вопросы.

Ошибка длиной в 70 лет: кому на самом деле принадлежал скелет

Эта история началась еще в середине прошлого века, пишет издание ScienceAlert. В 1951 году известный археолог Отто Гайст во время экспедиции по внутренним районам Аляски, в доисторическом регионе под названием Берингия, обнаружил окаменелые позвонки. Ориентируясь на внешний вид костей и место находки, Гайст пришел к выводу, что они принадлежали шерстистым мамонтам вида Mammuthus primigenius. В то время такое предположение выглядело вполне логичным, ведь кости крупной фауны позднего плейстоцена часто находили в этом регионе, а размер позвонков однозначно указывал на представителя семейства слоновых.

После открытия Гайст передал находки в Музей Севера Университета Аляски, где их хранили в архивах более 70 лет. Только недавно современные технологии позволили ученым провести радиоуглеродное датирование этих экспонатов, и результаты оказались действительно шокирующими.

Выяснилось, что кости слишком молодые для шерстистых мамонтов. Изотопы углерода, зафиксированные в древних останках, указывают на возраст от 2 000 до 3 000 лет. Это создает огромное расхождение, ведь мамонты, как считает наука, вымерли примерно 13 000 лет назад, несмотря на отдельные изолированные популяции, которые смогли просуществовать до предела 4 000 лет назад.

Окаменелости мамонтов, датируемые поздним голоценом из внутренней части Аляски, были бы впечатляющей находкой: самым молодым ископаемым мамонтом из когда-либо зафиксированных. Если бы эти результаты были точными, они оказались бы на несколько тысяч лет моложе последних доказательств существования мамонтов в восточной Берингии,

– прокомментировал биогеохимик из Университета Аляски в Фербенксе Мэттью Вуллер.

Прежде чем полностью переписывать хронологию вымирания гигантов, исследователи решили проверить правильность идентификации вида. Данные радиоуглеродного анализа и связанные с ними данные стабильных изотопов стали первыми признаками того, что что-то не так.

Анализ показал гораздо более высокий уровень изотопов азота-15 и углерода-13, чем можно было бы ожидать от сухопутного животного, питающегося травой. Такие химические подписи значительно чаще встречаются в океане и накапливаются в телах морских существ.

Поскольку глубокие внутренние районы Аляски не славятся большим количеством морепродуктов, ни один найденный ранее мамонт из восточной Берингии не имел такого химического состава.

Это стало нашим первым указанием на то, что образцы, вероятно, происходят из морской среды,

– рассказал Вуллер.

Эксперты по мамонтам и китам подтвердили, что только по внешнему виду установить вид невозможно, поэтому понадобился анализ древней ДНК. Хотя образцы слишком деградировали для анализа ядерной ДНК, ученые смогли извлечь митохондриальную ДНК. Сравнение с образцами северо-тихоокеанского гладкого кита (Eubalaena japonica) и малого полосатика (Balaenoptera acutorostrata) наконец расставило все по местам.

Как они там оказались?

Когда анализ двух образцов рассказал ученым, что кости мамонта на самом деле были китами, появилась еще одна загадка: как остатки двух китов возрастом более 1 000 лет оказались в глубине Аляски, более чем в 400 километрах от ближайшей береговой линии?

Исследователи рассматривают несколько версий:

Первая – это "заход китов вглубь континента" через древние заливы и реки, что выглядит маловероятным из-за огромных размеров этих животных и малой глубины водоемов Аляски.

Другой вариант – кости могли перевезти от берега древние люди, хотя ранее таких свидетельств именно для этого региона не находили.

Наконец, нельзя исключать и научную ошибку: коллекции Отто Гайста поступали со всех уголков Аляски, поэтому в музее могли перепутать экспонаты еще в 1950-х годах.

В конце концов, этот вопрос может никогда не быть полностью решен,

– подытожила команда ученых.

Однако результаты их работы, которые появились в журнале Journal of Quaternary Science, уже помогли вычеркнуть эти образцы из списка претендентов на звание "последних мамонтов на Земле". Таким образом, современная наука в очередной раз доказала важность критического пересмотра даже тех фактов, которые десятилетиями считались неоспоримыми.