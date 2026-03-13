Тираннозавров традиционно представляют как непобедимых охотников на вершине пищевой цепи. Однако новое исследование, проведенное на кафедре геонаук Орхусского университета Дании продемонстрировало нечто неожиданное в поведении древних существ, рассказывает SciTechDaily.

Смотрите также Тираннозавры умели бегать на цыпочках, показал последний анализ их ног

Что интересного ученые узнали о тираннозаврах?

Исследование опубликовано в научном журнале Evolving Earth демонстрирует другую сторону жизни этих доисторических гигантов. Оказалось, что тираннозавры могли вести себя довольно прагматично и не пренебрегали падалью, поедая остатки туш после того, как большая часть мяса уже сгнила.

Автором исследования стала магистрантка Жозефин Нильсен. Она использовала методы трехмерного сканирования, чтобы исследовать 16 характерных следов зубов на ископаемой плесневой кости, которая принадлежала большому тираннозавру, жившему более 75 миллионов лет назад.

По словам исследовательницы, в виртуальной 3D-среде она смогла детально измерить глубину, угол и расположение отпечатков. Это позволило прийти к выводу, что они не являются случайными повреждениями – их оставил меньший тираннозавр, который питался телом значительно большего родственника.

Кость не демонстрирует признаков заживления после укуса, а сами следы расположены на стопе – участке, где при жизни было немного мяса. Это подсказывает, что хищник доедал остатки уже давно мертвого животного, фактически "зачищая" тушу на завершающем этапе разложения. Таким образом, даже твердые кости могли становиться источником пищи, когда более доступные ресурсы исчерпывались.

Интересный факт! Нильсен работала не с оригиналом ископаемого образца. Из-за риска повреждения редкой находки она анализировала подробную цифровую модель и 3D-печатная копия, созданную в университетской лаборатории. Это позволило рассмотреть мельчайшие детали без физического контакта с артефактом.

Что известно о кости?

Саму кость длиной около 10 сантиметров нашел палеонтолог любитель в формации Джудит-Ривер в штате Монтана – регионе с мощной эрозией, который хорошо сохраняет останки динозавров, живших в активной экосистеме примерно 75 миллионов лет назад.

Предполагается, что владелец кости при жизни мог достигать 10 – 12 метров в длину и весить несколько тонн. Впоследствии находку передали в Музей динозавров Бедлендс в городе Дикинсон (Северная Дакота).

Оцифровка ископаемого материала открыла новые возможности для исследования. Ученая применила системную классификацию CM (Category-Modifier), которая позволяет стандартизировано описывать каждый след – от поверхностных прикосновений зубов до глубоких дробильных укусов. Благодаря этому исследователи могут точнее определять характер взаимодействия между динозаврами, не полагаясь только на визуальные предположения.

В работе также участвовали канадский палеонтолог Тайя Ваенберг-Хензлер и куратор музея Денвер Фаулер, которые выступили внешними руководителями студенческого проекта. Нильсен познакомилась с ними во время волонтерства на раскопках в Монтане летом 2024 года – именно тогда и зародилась идея исследования, что в итоге привела к научной публикации.

По словам исследовательницы, современные технологии все больше помогают раскрывать поведенческие особенности динозавров. Теперь даже незначительные следы могут содержать важную информацию об их привычках, социальные взаимодействия и роль в древних экосистемах.