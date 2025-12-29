Samsung разрабатывает лучшие в своей истории батареи, но получат их далеко не все

Samsung запустила партнерство с KG Mobility для создания кремний-углеродных аккумуляторов нового поколения. Эти батареи обещают большую емкость и более быструю зарядку по сравнению с традиционными литий-ионными аналогами. Однако технология пока не дойдет до большинства потребителей.

Что известно о новых батареях от Samsung?

Южнокорейская компания заключила меморандум о взаимопонимании с автопроизводителем для разработки передовых аккумуляторных технологий для электромобилей. Компании сосредоточатся на создании батарейных блоков с использованием цилиндрических элементов 46-й серии, которые должны предложить значительные преимущества перед существующими решениями, пишет 24 Канал со ссылкой на Samsung.

Новые батареи получают высокоемкие катоды из высоконикелевого сплава NCA и запатентованные кремний-углеродные нанокомпозитные аноды. Эта комбинация должна уменьшить разбухание элементов во время эксплуатации и продлить общий срок службы аккумулятора.

Особенностью конструкции стала бесконтактная архитектура, которая снижает внутреннее сопротивление и улучшает прохождение тока, что положительно влияет на мощность и скорость зарядки.

Благодаря улучшенному управлению тепловым режимом и современным производственным процессам, батареи нового поколения демонстрируют повышенную безопасность и стабильность работы при различных условиях. Для электромобилей это означает увеличенный запас хода и сокращенное время зарядки, что делает их более конкурентоспособными на рынке.

Представители Samsung надеются, что партнерство с KGM продемонстрирует высокую технологическую конкурентоспособность их цилиндрических элементов 46-й серии как на корейском, так и на мировом рынке электротранспорта. Компания планирует продолжать укреплять свои позиции в индустрии батарей нового поколения.

Смартфоны остаются за бортом... пока что

В то же время владельцы смартфонов Samsung остаются без кремний-углеродных батарей, хотя многие конкуренты уже внедряют эту технологию в свои мобильные устройства. Китайские производители Honor, Xiaomi, OnePlus, Vivo и iQOO уже оснащают ею флагманские модели, что позволяет увеличить емкость аккумуляторов без увеличения их размеров.

По неофициальной информации от издания Phone Arena, даже будущая серия Galaxy S26 не получит кремний-углеродных аккумуляторов. Зато инженеры Samsung сосредотачиваются на совершенствовании традиционных литий-ионных батарей, работая над повышением их надежности и эффективности. Таким образом, владельцам смартфонов Galaxy придется подождать внедрения передовой технологии в мобильные устройства.