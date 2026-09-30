Ученые обнаружили крылатого динозавра, который переворачивает теорию эволюции птиц

Палеонтологи обнаружили новый вид крылатого динозавра на северо-востоке Китая. Находка возрастом более 100 миллионов лет доказывает, что способность летать возникала у разных групп ящеров независимо друг от друга, а не происходила от одного общего предка.

Уникальная находка из провинции Ляонин

Ученые провели анализ исключительно хорошо сохранившегося скелета микрорапторинового динозавра, получившего название Norellraptor barsboldi. Этот мелкий хищник, являющийся близким родственником современных птиц и известного велоцираптора, достигал длины 57 сантиметров. Скелет динозавра вместе с остатками оперения был найден в геологической формации Цзюфотан, возраст которой оценивается в 145–100 миллионов лет, пишет Phys.org.

Образец обнаружил местный фермер недалеко от городка Ламадун, а в 2023 году его передали в музей Геологического университета Хэбэй,

– прокомментировал один из авторов исследования.

Анализ костной ткани показал, что на момент гибели особи было не менее 3 лет. Ученые назвали новый вид в честь известных палеонтологов Марка Норелла и Ринчена Барсболда, которые посвятили жизнь изучению крылатых динозавров.



Крылатый динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюри Ван и другие авторы исследования

Как развивался древний полет

Авторы исследования, опубликованного в Nature Communications, сопоставили анатомические изменения нового вида с другими ископаемыми останками. Они выяснили, что около 30 процентов анатомических перестроек микрорапторин совпадают с теми, которые происходили в линии предков птиц. Однако последовательность появления этих признаков у двух групп оказалась совершенно различной.

Это открытие опровергает гипотезу о том, что птицы и микрорапторины унаследовали единый летательный аппарат или общую программу развития от древнего предка. Различные эволюционные параметры формировали крылья и перья в каждой ветви отдельно.



Крылатый динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюри Ван и другие авторы исследования

Кроме того, микроскопическая структура костей выявила еще одно важное отличие. У современных птиц сначала ускоренно растут задние конечности, тогда как крылья созревают позже. У микрорапторинов передние конечности развивались одновременно с задними или даже опережали их.



Крылатый динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюри Ван и другие авторы исследования

Изучение таких находок помогает ученым точно понять, какие именно эволюционные преимущества позволили предкам птиц выжить и заселить всю планету.