Уникальная находка из провинции Ляонин

Ученые провели анализ исключительно хорошо сохранившегося скелета микрорапторинового динозавра, получившего название Norellraptor barsboldi. Этот мелкий хищник, являющийся близким родственником современных птиц и известного велоцираптора, достигал длины 57 сантиметров. Скелет динозавра вместе с остатками оперения был найден в геологической формации Цзюфотан, возраст которой оценивается в 145–100 миллионов лет, пишет Phys.org.

Образец обнаружил местный фермер недалеко от городка Ламадун, а в 2023 году его передали в музей Геологического университета Хэбэй,

– прокомментировал один из авторов исследования.

Анализ костной ткани показал, что на момент гибели особи было не менее 3 лет. Ученые назвали новый вид в честь известных палеонтологов Марка Норелла и Ринчена Барсболда, которые посвятили жизнь изучению крылатых динозавров.



Крылатый динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюри Ван и другие авторы исследования

Как развивался древний полет

Авторы исследования, опубликованного в Nature Communications, сопоставили анатомические изменения нового вида с другими ископаемыми останками. Они выяснили, что около 30 процентов анатомических перестроек микрорапторин совпадают с теми, которые происходили в линии предков птиц. Однако последовательность появления этих признаков у двух групп оказалась совершенно различной.

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Это открытие опровергает гипотезу о том, что птицы и микрорапторины унаследовали единый летательный аппарат или общую программу развития от древнего предка. Различные эволюционные параметры формировали крылья и перья в каждой ветви отдельно.



Крылатый динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюри Ван и другие авторы исследования

Кроме того, микроскопическая структура костей выявила еще одно важное отличие. У современных птиц сначала ускоренно растут задние конечности, тогда как крылья созревают позже. У микрорапторинов передние конечности развивались одновременно с задними или даже опережали их.



Крылатый динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюри Ван и другие авторы исследования

Изучение таких находок помогает ученым точно понять, какие именно эволюционные преимущества позволили предкам птиц выжить и заселить всю планету.