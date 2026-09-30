Унікальна знахідка з провінції Ляонін

Науковці провели аналіз винятково добре збереженого скелета мікрорапторинового динозавра, який отримав назву Norellraptor barsboldi. Цей дрібний хижак, котрий є близьким родичем сучасних птахів і відомого велоцираптора, досягав довжини у 57 сантиметрів. Скелет динозавра разом із залишками оперення знайшли у геологічній формації Цзюфотан, вік якої оцінюють у межах 145 – 100 мільйонів років, пише Phys.org.

Зразок знайшов місцевий фермер поблизу містечка Ламадун, а в 2023 році його передали до музею Геологічного університету Хебей,

– прокоментував один із авторів дослідження.

Аналіз кісткової тканини показав, що особина мала вік не менше 3 років на момент загибелі. Науковці назвали новий вид на честь відомих палеонтологів Марка Норелла та Рінчена Барсболда, які присвятили життя вивченню крилатих динозаврів.



Крилатий динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюрі Ван та інші автори дослідження

Як розвивався древній політ

Автори дослідження, опублікованого в Nature Communications, зіставили анатомічні зміни нового виду з іншими викопними рештками. Вони з'ясували, що близько 30 відсотків анатомічних перебудов мікрорапторинів збігаються з тими, які відбувалися в лінії предків птахів. Проте послідовність появи цих ознак у двох груп виявилася абсолютно різною.

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Це відкриття заперечує гіпотезу про те, що птахи та мікрорапторини успадкували єдиний літальний апарат або спільну програму розвитку від давнього пращура. Різні еволюційні параметри формували крила та пера у кожній гілці окремо.



Крилатий динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюрі Ван та інші автори дослідження

Крім того, мікроскопічна структура кісток показала ще одну важливу відмінність. У сучасних птахів спочатку прискорено ростуть задні кінцівки, тоді як крила дозрівають пізніше. У мікрорапторинів передні кінцівки розвивалися одночасно з задніми або навіть випереджали їх.



Крилатий динозавр Norellraptor barsboldi / Фото Сюрі Ван та інші автори дослідження

Вивчення таких знахідок допомагає науковцям точно зрозуміти, які саме еволюційні переваги дозволили предкам птахів вижити та заселити всю планету.