Кто может следующим пройтись по Луне: NASA раскрывает вероятных кандидатов

После десятилетий перерыва человечество снова готовится оставить отпечатки подошв на лунном реголите. Миссия "Артемида IV" обещает стать исторической, ведь среди экипажа будут те, кто ранее никогда не ступал на поверхность другого небесного тела. Круг потенциальных претендентов постепенно сужается, но есть в списке и знакомые нам имена.

Кто имеет наибольшие шансы на участие в будущей высадке?

Космическое агентство NASA уже начало обратный отсчет до момента, когда люди вернутся на поверхность Луны. Ожидается, что в рамках миссии "Артемида IV", запланированной на 2028 год, двое астронавтов совершат высадку, став первыми представителями новой эры после завершения программы "Аполлон". Официальные представители агентства ранее отмечали, что в состав этого экипажа должны войти первая женщина и первый цветной человек, которые ступят на лунный грунт, пишет Daily Mail.

Хотя экипаж миссии "Артемида II" – Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен – только что завершил свою работу, они все еще могут быть среди кандидатов на будущие полеты. История программы "Аполлон" свидетельствует, что NASA часто привлекало опытных специалистов к повторным миссиям: четверо астронавтов того времени путешествовали к Луне дважды. Кроме того, существует большая вероятность, что к экипажу присоединится представитель другого государства, возможно, даже британский астронавт.

Джессика Меир

Одной из самых сильных кандидаток считают доктора Джессика Меир, которая имеет степень доктора философии по морской биологии и специализируется на изучении организмов в экстремальных условиях.

Она является опытной астронавткой, которая провела в космосе более 205 дней и осуществила три выхода в открытый космос.

Именно она вместе с Кристиной Кох участвовала в первом в истории исключительно женском выходе в открытое пространство.

Сейчас Меир находится на борту Международной космической станции как командир миссии SpaceX Crew-12, что только добавляет ей ценного лидерского опыта.

Джессика Уоткинс

Еще одной выдающейся фигурой является доктор Джессика Уоткинс, профессиональный геолог. Ее навыки могут стать критически важными, поскольку NASA планирует оценить южный полюс Луны как место для будущей долговременной базы. Уоткинс уже вошла в историю как первая чернокожая женщина, которая приняла участие в длительной миссии на МКС, проведя на орбите всего 170 дней.

Стефани Уилсон

Если же агентство сделает ставку на многолетний опыт, идеальным выбором станет Стефани Уилсон. Она присоединилась к NASA еще в 1996 году и на сегодня является астронавткой с наибольшим стажем в списке программы "Артемида".

Уилсон участвовала в трех полетах на шаттлах и провела в космосе более 42 дней. Интересно, что она должна была получить еще больше опыта в рамках миссии SpaceX Crew-9, но уступила свое место, чтобы обеспечить безопасное возвращение астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс после неудачи капсулы Boeing Starliner в 2024 году.

Кристина Кох

Сама Кристина Кох также остается серьезным претендентом. Она является наиболее опытной в агентстве: на ее счету 328 дней пребывания в космосе, что является рекордом для женщины во время одного полета, и шесть выходов в открытое пространство.

После возвращения из миссии "Артемида II" она уже начала проводить симуляции и тестирование оборудования для посадки на Луну. Ее уникальный опыт работы с капсулой Orion и научным оборудованием может стать решающим фактором для NASA.

Андре Дуглас

Среди мужчин значительные шансы имеет Андре Дуглас, который имеет степень доктора философии в области системной инженерии и опыт работы морским архитектором в Береговой охране США. Он занимался исследованиями планетарной обороны и участвовал в разработке технологий для возвращения на Луну. Важно, что Дуглас был дублером экипажа "Артемиды-2", что свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны агентства.

Рэндольф Брезник

Не стоит забывать и о Рэндольфа Брезника, ветеране с колоссальным опытом в более 7 000 часов полета на различных типах летательных аппаратов и 3 600 часов в космических кораблях. Сейчас он занимает должность помощника руководителя Офиса астронавтов по вопросам исследований, контролируя разработку и испытания всего оборудования для миссий "Артемида". Это делает его человеком, который лучше всего понимает технические потребности высадки 2028 года.

Сува Макото и Розмари Куган

Международный аспект миссии могут представить Сува Макото из Японии или Розмари Куган из Великобритании. Скотт Пейс, директор Института космической политики, высказал предположение, что Япония получит места для своих астронавтов в будущих полетах. Макото, который имеет образование в области наук о Земле, уже готовится к длительной миссии на МКС в 2027 году.

Что касается Британии, то Памела Мелрой из NASA выражала уверенность в привлечении международных партнеров, вспоминая роль Соединенного Королевства в проекте Lunar Gateway. Доктор Розмари Куган, которая имеет степень по астрономии, сейчас является единственной активной британской астронавткой и главной надеждой своей страны на участие в лунной прогулке.

Кто последним ступал на Луну?

К этому времени только 12 человек ходили по Луне, начиная с Нила Армстронга и Базза Олдрина в 1969 году. Последними на сегодня счастливчиками остаются Юджин Сернан и Гаррисон Шмитт, которые завершили миссию "Аполлон 17" в декабре 1972 года.

Перед тем как покинуть спутник, Сернан нацарапал на лунном грунте инициалы своей дочери Трейси. Поскольку на Луне нет ветра или дождя, эти буквы будут оставаться там еще очень долго.