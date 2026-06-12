Без бутылок и фильтров: инженеры научили одежду добывать воду из атмосферы

Исследователи представили необычный текстиль, способный получать питьевую воду непосредственно из окружающего воздуха. Эта технология может оказаться полезной там, где доступ к воде ограничен или отсутствует.

Инженеры из Техасского университета в Остине разработали специальную куртку,, которая способна добывать питьевую воду непосредственно из атмосферной влаги. Разработка может помочь туристам,, военным,, работникам сельского хозяйства,, спасателям и всем,, кто работает или путешествует вдали от надежных источников водоснабжения. Об этом пишет Digital trends.

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Как работает куртка,, собирающая воду из воздуха?

В основе новой технологии лежит особая ткань, созданная из гидрогеля биологического происхождения. Материал поглощает влагу из воздуха и направляет ее в специальные съемные модули для сбора воды.

После накопления влаги вода попадает в складной коллектор. Под действием солнечного тепла она отделяется от материала и собирается в жидком виде —, пригодной для потребления.

Во время лабораторных испытаний куртка демонстрировала производительность от 400 до 900 миллилитров воды в сутки в зависимости от уровня влажности воздуха. Это примерно соответствует объему от двух до четырех стаканов воды в день. Для одного человека такого количества недостаточно для полного покрытия суточных потребностей, однако оно может стать важным резервным источником в полевых условиях или во время чрезвычайных ситуаций.

По словам авторов исследования, новый текстиль оказался в 3– – 10 раз эффективнее традиционных материалов для сбора атмосферной влаги при масштабном использовании.

В чем главное отличие от других систем?

Авторы отмечают, что большинство существующих систем добычи воды из воздуха имеют стационарный характер. Обычно это большие панели,, адсорбционные установки или другие громоздкие конструкции, которые сложно переносить.

Команда из Техасского университета решила эту проблему, интегрировав механизм транспортировки воды непосредственно в структуру волокна. Благодаря этому процесс преобразования водяного пара в жидкость происходит внутри ткани без необходимости использовать отдельные крупные установки.

Фактически материал самостоятельно захватывает влагу, перемещает ее и накапливает для последующего сбора.

Параллельно с исследованием куртки сама команда ученых опубликовала еще одну работу в журнале «Nature Water». В ней исследователи описали солнечное устройство для сбора атмосферной влаги,, которое установило новый рекорд производительности. Система смогла производить до 1,3 литра чистой воды в сутки как в засушливом,, так и в полувлажном климате.

, Эффективность установки достигла 4–,–3 литра воды на каждый килограмм влагопоглощающего материала. Полевые испытания проводились в пустыне Чиуауа на территории американского штата Нью-Мексико, а также в Остине, штат Техас.

Для кого создают такие технологии?

Разработчики рассматривают и куртку, и стационарное устройство как часть более масштабной программы развития технологий атмосферного водосбора.

Особый интерес представляют регионы мира, где дефицит пресной воды становится все более серьезной проблемой. Среди потенциальных зон использования ученые называют страны Северной Африки, Ближнего Востока, Южной Азии и государства Африки к югу от Сахары. В перспективе технологию планируют интегрировать не только в одежду. Подобные материалы могут использоваться в туристических рюкзаках, палатках, аварийных укрытиях и мобильных полевых системах водоснабжения.

Если разработка успешно пройдет дальнейшие испытания и масштабирование производства, она может стать одним из самых интересных примеров того, как обычная одежда превращается в функциональное устройство для выживания и автономного обеспечения человека водой.