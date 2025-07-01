Прорыв в квантовых технологиях: создан первый электронно-фотонный чип для массового производства

Ученые разработали сверхкомпактный чип, который сочетает квантовую фотонику с классической электроникой. Это открывает новые возможности для масштабирования передовых квантовых устройств. Его особенности позволяют стабилизировать квантовый свет без крупногабаритного оборудования.

Группа исследователей из Северо-Западного университета, Бостонского университета и Калифорнийского университета в Беркли впервые смогла внедрить сложную квантовую фотонику непосредственно в традиционный кремниевый чип вместе с электроникой управления, информирует 24 Канал.

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Новое устройство, размером всего 1×1 миллиметр, само создает и сразу стабилизирует квантовый свет. Это позволяет создавать пары фотонов – элементарных "кубитов" для хранения и обработки информации при световых квантовых вычислениях, связи и сенсорах.

Почему это достижение важно?

Главная инновация – полная интеграция фотонных и электронных компонентов в стандартном кремниевом чипе, произведенном на промышленном заводе. Обычно для стабильной работы квантовых световых устройств нужен большой внешний аппарат, занимающий много места.

Однако этот чип имеет встроенную систему электронной обратной связи: сенсоры отслеживают, если свет сдвинулся из-за изменения температуры, и подают сигнал на встроенный миниатюрный нагреватель, который возвращает систему в стабильный режим.

Архитектура использует микрокольцевые резонаторы – крошечные кольцеобразные каналы в кремнии, каждый тоньше толщины человеческого волоса. Именно в этих каналах, когда туда направляется лазер, естественным образом возникают пары связанных фотонов.



Приближенное изображение чипа / Фото Northwestern

Демонстрация того, что этот процесс удалось перенести внутрь чипа вместе с автоматической стабилизацией, открывает путь к массовому производству квантовых устройств с применением привычных методов микроэлектроники.

Ученые отмечают, что для реализации этого подхода объединили усилия физиков, инженеров и специалистов по высокотехнологичному производству. Благодаря этому решение стало возможным не только для лабораторий, но и для коммерческих целей.

В дальнейшем эта технология может сделать квантовые устройства более доступными и портативными, а главное – открытыми для масштабирования, поскольку сама отрасль постоянно развивается. Например, недавно представили первую в мире операционную систему для квантовых компьютеров, которую уже протестировали на трех различных системах.